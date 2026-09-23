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सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की तैयारी, 24 सितंबर को 52 लेक्चररों की काउंसलिंग

CBSE स्कूलों में शिक्षकों भर्ती के तहत काउंसलिंग में बायोलॉजी विषय के 18, फिजिक्स के 15 और केमिस्ट्री के 19 लेक्चरर शामिल होंगे.

CBSE स्कूलों में होगी शिक्षकों की तैनाती
CBSE स्कूलों में होगी शिक्षकों की तैनाती (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:53 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के तहत पढ़ाई की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के लेक्चररों की पोस्टिंग को लेकर गुरुवार 24 सितंबर को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी. इस प्रक्रिया में अब कुल 52 पात्र एवं योग्य इन-सर्विस लेक्चरर शामिल होंगे.

शिक्षा विभाग ने पहले जारी काउंसलिंग सूची में संशोधन करते हुए शिक्षकों की संख्या 49 से बढ़ाकर 52 कर दी है. ऐसे में अब तीन विषयों के कुल 52 शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद सरकारी सीबीएसई स्कूलों में उनकी तैनाती का रास्ता आगे बढ़ेगा.

तीन विषयों के 52 लेक्चरर होंगे शामिल

शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित सूची के अनुसार काउंसलिंग में बायोलॉजी विषय के 18, फिजिक्स के 15 और केमिस्ट्री के 19 लेक्चरर शामिल होंगे. पहले विभाग ने 49 शिक्षकों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन अब संशोधित सूची के तहत कुल संख्या बढ़ाकर 52 कर दी गई है.

इन पात्र एवं योग्य इन-सर्विस लेक्चररों की सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनाती और पोस्टिंग के लिए गुरुवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग होगी. इस दौरान शिक्षकों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

काउंसलिंग कमेटी गठित

काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने समिति में भी आंशिक संशोधन किया है. नई समिति की अध्यक्षता असिस्टेंट डायरेक्टर डीएसई शीतल शर्मा करेंगी. समिति में सुप्रिटेंडेंट ग्रेड-2 ज्ञान सैन, स्कॉलरशिप ब्रांच के सीनियर असिस्टेंट प्रदीप शर्मा, ई-ब्रांच के जेओए (आईटी) ज्योति प्रकाश और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ब्रांच के जेओए (आईटी) सौरभ कुमार को सदस्य बनाया गया है.

निदेशक को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग कमेटी को निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों के आवश्यक दस्तावेजों की योजना और जारी निर्देशों के अनुरूप जांच सुनिश्चित की जाए. काउंसलिंग पूरी होने के बाद समिति हस्ताक्षरित कार्यवाही रिपोर्ट और अपनी सिफारिशें निदेशक स्कूल शिक्षा को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी. इस तरह 24 सितंबर को होने वाली काउंसलिंग सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तीन महत्वपूर्ण विज्ञान विषयों के लेक्चररों की तैनाती प्रक्रिया का अहम चरण होगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तेज हुई शिक्षक भर्ती, अब तक इतने टीचर की हुई नियुक्ति

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