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सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की तैयारी, 24 सितंबर को 52 लेक्चररों की काउंसलिंग

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के तहत पढ़ाई की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के लेक्चररों की पोस्टिंग को लेकर गुरुवार 24 सितंबर को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी. इस प्रक्रिया में अब कुल 52 पात्र एवं योग्य इन-सर्विस लेक्चरर शामिल होंगे.

शिक्षा विभाग ने पहले जारी काउंसलिंग सूची में संशोधन करते हुए शिक्षकों की संख्या 49 से बढ़ाकर 52 कर दी है. ऐसे में अब तीन विषयों के कुल 52 शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद सरकारी सीबीएसई स्कूलों में उनकी तैनाती का रास्ता आगे बढ़ेगा.

तीन विषयों के 52 लेक्चरर होंगे शामिल

शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित सूची के अनुसार काउंसलिंग में बायोलॉजी विषय के 18, फिजिक्स के 15 और केमिस्ट्री के 19 लेक्चरर शामिल होंगे. पहले विभाग ने 49 शिक्षकों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन अब संशोधित सूची के तहत कुल संख्या बढ़ाकर 52 कर दी गई है.

इन पात्र एवं योग्य इन-सर्विस लेक्चररों की सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तैनाती और पोस्टिंग के लिए गुरुवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग होगी. इस दौरान शिक्षकों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.