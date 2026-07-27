'सुख की सरकार' ने दी MIS 2026 को मंजूरी, आम से लेकर सी-ग्रेड सेब का मिलेगा ये भाव
सरकार ने 2026 की MIS को मंजूरी दे दी है. सी-ग्रेड सेब, आम और सिट्रस फलों के लिए ₹12 प्रति किलो MSP तय किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:01 PM IST
शिमला: प्रदेश के हजारों फल उत्पादकों के लिए इस बार फसल बेचने की चिंता काफी हद तक कम होने वाली है. बाजार में कीमतों की अनिश्चितता के बीच हिमाचल सरकार ने वर्ष 2026 की मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) को मंजूरी देकर प्रोसेसिंग ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब की सरकारी खरीद का रास्ता साफ कर दिया है. योजना के तहत सी-ग्रेड सेब की अधिकतम 1.50 लाख मीट्रिक टन, जबकि प्रोसेसिंग ग्रेड आम, किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की भी तय समर्थन दरों पर खरीद की जाएगी.
सरकार ने सभी प्रमुख फलों के लिए खरीद अवधि, पैकिंग व्यवस्था, गुणवत्ता मानक और पंजीकरण की शर्तें भी तय कर दी हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने के साथ-साथ बाजार की मार से भी राहत मिल सके. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के माध्यम से लागू होने वाली इस योजना में आवश्यकता पड़ने पर हिमफेड भी सेब खरीद में सहयोग करेगा.
ये है फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकार ने प्रोसेसिंग ग्रेड आम और सी-ग्रेड सेब के लिए 12 रुपये प्रति किलोग्राम, किन्नू, माल्टा और संतरा के लिए भी 12 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि गलगल के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर निर्धारित की है. आम की खरीद 15 जुलाई से 31 अगस्त, सी-ग्रेड सेब की खरीद 1 अगस्त से 31 अक्तूबर और सिट्रस फलों की खरीद 21 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगी. योजना के तहत प्रदेश में आम खरीद के लिए 42 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं. आम की ढुलाई 20 किलोग्राम क्षमता के रिसाइक्लेबल प्लास्टिक क्रेट, किन्नू, माल्टा और संतरा 15 किलोग्राम प्लास्टिक क्रेट, गलगल 40 किलोग्राम जूट बैग, सी-ग्रेड सेब 35 किलोग्राम जूट बैग में खरीदे जाएंगे. हालांकि परिवहन के लिए 16 किलोग्राम क्षमता वाले प्लास्टिक क्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि फलों की गुणवत्ता बनी रहे. सरकार ने खरीद के लिए गुणवत्ता संबंधी सख्त मानक भी तय किए हैं.
ऐसे फल नहीं खरीदेगी सरकार
प्रदेश में केवल 51 मिलीमीटर या उससे अधिक आकार और निर्धारित गुणवत्ता वाले सेब ही स्वीकार किए जाएंगे. सड़े-गले, कीट या रोगग्रस्त, पक्षियों द्वारा क्षतिग्रस्त, सिकुड़े हुए और एथेफोन से उपचारित सेब योजना के तहत नहीं खरीदे जाएंगे. इसके अलावा किसानों को खरीद के समय वाष्पीकरण और वजन में संभावित कमी की भरपाई के लिए कुल वजन का 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त फल भी देना होगा.
योजना का लाभ केवल एचपीएमसी के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा. सरकार ने सभी पात्र बागवानों से समय रहते पंजीकरण करवाने और निर्धारित गुणवत्ता वाले फल अधिसूचित खरीद केंद्रों पर लाकर योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है. वहीं, अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी बागवानी कार्यालय या अधिसूचित खरीद केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.
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