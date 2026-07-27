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'सुख की सरकार' ने दी MIS 2026 को मंजूरी, आम से लेकर सी-ग्रेड सेब का मिलेगा ये भाव

शिमला: प्रदेश के हजारों फल उत्पादकों के लिए इस बार फसल बेचने की चिंता काफी हद तक कम होने वाली है. बाजार में कीमतों की अनिश्चितता के बीच हिमाचल सरकार ने वर्ष 2026 की मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) को मंजूरी देकर प्रोसेसिंग ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब की सरकारी खरीद का रास्ता साफ कर दिया है. योजना के तहत सी-ग्रेड सेब की अधिकतम 1.50 लाख मीट्रिक टन, जबकि प्रोसेसिंग ग्रेड आम, किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की भी तय समर्थन दरों पर खरीद की जाएगी.

सरकार ने सभी प्रमुख फलों के लिए खरीद अवधि, पैकिंग व्यवस्था, गुणवत्ता मानक और पंजीकरण की शर्तें भी तय कर दी हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने के साथ-साथ बाजार की मार से भी राहत मिल सके. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के माध्यम से लागू होने वाली इस योजना में आवश्यकता पड़ने पर हिमफेड भी सेब खरीद में सहयोग करेगा.

ये है फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकार ने प्रोसेसिंग ग्रेड आम और सी-ग्रेड सेब के लिए 12 रुपये प्रति किलोग्राम, किन्नू, माल्टा और संतरा के लिए भी 12 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि गलगल के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर निर्धारित की है. आम की खरीद 15 जुलाई से 31 अगस्त, सी-ग्रेड सेब की खरीद 1 अगस्त से 31 अक्तूबर और सिट्रस फलों की खरीद 21 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगी. योजना के तहत प्रदेश में आम खरीद के लिए 42 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं. आम की ढुलाई 20 किलोग्राम क्षमता के रिसाइक्लेबल प्लास्टिक क्रेट, किन्नू, माल्टा और संतरा 15 किलोग्राम प्लास्टिक क्रेट, गलगल 40 किलोग्राम जूट बैग, सी-ग्रेड सेब 35 किलोग्राम जूट बैग में खरीदे जाएंगे. हालांकि परिवहन के लिए 16 किलोग्राम क्षमता वाले प्लास्टिक क्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि फलों की गुणवत्ता बनी रहे. सरकार ने खरीद के लिए गुणवत्ता संबंधी सख्त मानक भी तय किए हैं.