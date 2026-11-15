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बुजुर्गों के इलाज के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, IGMC, टांडा और नेरचौक में बनेंगे नए विभाग, मिलेगी विशेष सुविधा

हिमाचल में बुजुर्गों को मिलेगा विशेष इलाज ( Getty Images )

शिमला: उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों को कई तरह की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने प्रदेश के तीन प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने को मंजूरी दी है. इनमें आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक शामिल हैं. इन विभागों के संचालन के लिए सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित किए जाएंगे.

प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद अब इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्ग मरीजों के लिए अलग से जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे. इन विभागों में उम्र से जुड़ी बीमारियों की पहचान, उपचार और रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए जरूरत के अनुसार सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद सृजित कर भरे जाएंगे. इससे वरिष्ठ नागरिकों को अपनी उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी.