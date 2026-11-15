बुजुर्गों के इलाज के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, IGMC, टांडा और नेरचौक में बनेंगे नए विभाग, मिलेगी विशेष सुविधा
प्रदेश के तीन प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में इन विभागों की स्थापना से बुजुर्गों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:09 PM IST
शिमला: उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों को कई तरह की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने प्रदेश के तीन प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने को मंजूरी दी है. इनमें आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक शामिल हैं. इन विभागों के संचालन के लिए सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित किए जाएंगे.
प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद अब इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्ग मरीजों के लिए अलग से जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे. इन विभागों में उम्र से जुड़ी बीमारियों की पहचान, उपचार और रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए जरूरत के अनुसार सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद सृजित कर भरे जाएंगे. इससे वरिष्ठ नागरिकों को अपनी उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी.
क्या है जेरियाट्रिक मेडिसिन और कैसे मिलेगा फायदा?
जेरियाट्रिक मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान की वह विशेष शाखा है, जिसमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य और उनसे जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है. इसमें बढ़ती उम्र के साथ होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियों की समय पर पहचान, उपचार और रोकथाम पर ध्यान दिया जाता है. इसका उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ उम्र के कारण होने वाली दिव्यांगता को रोकना और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है.
सिर्फ बीमारी नहीं, बुजुर्गों के संपूर्ण स्वास्थ्य पर रहेगा ध्यान
जेरियाट्रिक मेडिसिन की खासियत यह है कि इसमें मरीज की केवल एक बीमारी या शरीर के किसी अंग का इलाज करने तक ध्यान सीमित नहीं रहता. इसमें बुजुर्गों की शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है. इसके जरिए उम्र बढ़ने के साथ होने वाले सामान्य बदलावों और बीमारी के लक्षणों के बीच अंतर समझकर मरीज को उचित उपचार देने में मदद मिलेगी.
चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ प्रशिक्षण को भी मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश के तीन प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में इन विभागों की स्थापना से बुजुर्गों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेषज्ञ प्रशिक्षण और दक्षता विकास के अवसर बढ़ेंगे. नए विभागों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के अनुसार इलाज और देखभाल की सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा.
'बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देना सरकार की प्राथमिकता'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और समाज के हर वर्ग को सुलभ व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उन्हें विशेष देखभाल, भावनात्मक सहयोग और संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खुलने से बुजुर्ग मरीजों को विशेषज्ञ उपचार मिल सकेगा. इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दे रही है. ये विभाग वरिष्ठ नागरिकों को संवेदनशील, व्यापक और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.
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