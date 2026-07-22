सेब बगीचों पर मंडराया बीमारी का बड़ा खतरा, सरकार ने करोड़ों के कीटनाशकों की खरीद को दी मंजूरी
हिमाचल सरकार ने सेब को फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए ₹4.26 करोड़ के फफूंदनाशकों की खरीद को मंजूरी दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 5:25 PM IST
शिमला: हिमाचल के बागवान इस साल दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तरफ पहले से ही सेब उत्पादन में कमी की आशंका ने उनकी चिंता बढ़ा रखी है, तो दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश और बढ़ी नमी ने बगीचों में स्कैब, अल्टरनेरिया और अन्य फफूंद जनित रोगों का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है. ऐसे में अगर समय रहते इन बीमारियों पर काबू नहीं पाया गया तो इसका सीधा असर उत्पादन के साथ सेब की गुणवत्ता और बागवानों की आमदनी पर भी पड़ सकता है.
ऐसे में प्रदेश सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये के सेब उद्योग को बड़े नुकसान से बचाने के लिए अहम कदम उठाते हुए 4 करोड़ 26 लाख 76 हजार 140 रुपये की लागत से आधुनिक फफूंदनाशकों और कीटनाशकों की खरीद को मंजूरी दी है. इसके तहत प्रदेश भर में 17,300 पैक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मौसम के अनुरूप बागवानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकें और रोग फैलने से पहले ही प्रभावी नियंत्रण किया जा सके. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वैज्ञानिक सलाह के अनुसार समय पर दवा का छिड़काव नहीं किया गया तो रोग तेजी से फैलकर फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी को देखते हुए विभाग ने प्रमाणित और विश्वसनीय कंपनियों की आधुनिक दवाओं की खरीद का निर्णय लिया है.
विश्वसनीय कंपनियों से खरीद
प्रदेश सरकार ने खरीद में बीएएसएफ, बायर, इंडोफिल, एफआईएल इंडस्ट्रीज़, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, सिंजेंटा और यूपीएल सस्टेनेबल जैसी अग्रणी कंपनियों के उत्पाद शामिल किए गए हैं. इनमें कैब्रियो टॉप, पॉलीराम, नेटिवो, लूना एक्सपीरियंस, डोडीनो फिल , कासेमाइट, बोर्नियो, कावेह फ्लो और कूप्रोफिक्स डिस्प्रेस ब्रांड शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक 3,500 पैक कूप्रोफिक्स डिस्प्रेस सहित 2,500-2,500 पैक डोडीनो फिल व कासेमाइट कासेमाइट की खरीद की जाएगी. बागवानी विभाग ने दवाओं के वितरण के लिए जिला वार योजना भी तैयार कर ली गई है। जिसमें प्रदेश के सबसे बड़े सेब उत्पादक जिले शिमला को 12,558 पैक दवाइयां मिलेंगी. इसी तरह से किन्नौर को 1,672, राजगढ़ को 1,262, कुल्लू को 608, आनी 576, करसोग को 408 और मंडी को 216 पैक आवंटित किए गए हैं. विभाग के मुताबिक आवंटन उत्पादन क्षेत्र और रोगों के जोखिम को ध्यान में रखकर किया गया है.
समय पर छिड़काव से रोगों पर नियंत्रण
बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई और अगस्त का समय सेब बागानों के लिए सबसे संवेदनशील होता है. इस दौरान यदि प्रभावी दवाओं का समय पर छिड़काव किया जाए तो स्कैब और अन्य फफूंदजनित रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है. इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा और बागवानों को बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी. हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रदेश के लाखों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है. ऐसे में समय पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना बागवानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. विभाग का लक्ष्य है कि खरीदी गई सभी दवाइयां जल्द से जल्द संबंधित जिलों तक पहुंचाई जाएं, ताकि मौसम के अनुरूप उनका उपयोग कर फसल को सुरक्षित रखा जा सके.
बागवानी विभाग के सचिव सी पालरासू का कहना है कि 'सेब उत्पादक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण फफूंदनाशकों और कीटनाशकों की समय पर उपलब्धता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए सभी जिलों को उनकी जरूरत के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि बागवान वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप समय पर छिड़काव कर अपनी फसल को स्कैब समेत अन्य फफूंदजनित बीमारियों से सुरक्षित रख सकें. इसके साथ ही बागवानी विभाग लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और बदलते मौसम के अनुसार समय-समय पर एडवाइजरी भी जारी कर रहा है, ताकि रोगों के प्रकोप को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके.'
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