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सेब बगीचों पर मंडराया बीमारी का बड़ा खतरा, सरकार ने करोड़ों के कीटनाशकों की खरीद को दी मंजूरी

शिमला: हिमाचल के बागवान इस साल दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तरफ पहले से ही सेब उत्पादन में कमी की आशंका ने उनकी चिंता बढ़ा रखी है, तो दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश और बढ़ी नमी ने बगीचों में स्कैब, अल्टरनेरिया और अन्य फफूंद जनित रोगों का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है. ऐसे में अगर समय रहते इन बीमारियों पर काबू नहीं पाया गया तो इसका सीधा असर उत्पादन के साथ सेब की गुणवत्ता और बागवानों की आमदनी पर भी पड़ सकता है.

ऐसे में प्रदेश सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये के सेब उद्योग को बड़े नुकसान से बचाने के लिए अहम कदम उठाते हुए 4 करोड़ 26 लाख 76 हजार 140 रुपये की लागत से आधुनिक फफूंदनाशकों और कीटनाशकों की खरीद को मंजूरी दी है. इसके तहत प्रदेश भर में 17,300 पैक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मौसम के अनुरूप बागवानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकें और रोग फैलने से पहले ही प्रभावी नियंत्रण किया जा सके. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वैज्ञानिक सलाह के अनुसार समय पर दवा का छिड़काव नहीं किया गया तो रोग तेजी से फैलकर फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी को देखते हुए विभाग ने प्रमाणित और विश्वसनीय कंपनियों की आधुनिक दवाओं की खरीद का निर्णय लिया है.

विश्वसनीय कंपनियों से खरीद

प्रदेश सरकार ने खरीद में बीएएसएफ, बायर, इंडोफिल, एफआईएल इंडस्ट्रीज़, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, सिंजेंटा और यूपीएल सस्टेनेबल जैसी अग्रणी कंपनियों के उत्पाद शामिल किए गए हैं. इनमें कैब्रियो टॉप, पॉलीराम, नेटिवो, लूना एक्सपीरियंस, डोडीनो फिल , कासेमाइट, बोर्नियो, कावेह फ्लो और कूप्रोफिक्स डिस्प्रेस ब्रांड शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक 3,500 पैक कूप्रोफिक्स डिस्प्रेस सहित 2,500-2,500 पैक डोडीनो फिल व कासेमाइट कासेमाइट की खरीद की जाएगी. बागवानी विभाग ने दवाओं के वितरण के लिए जिला वार योजना भी तैयार कर ली गई है। जिसमें प्रदेश के सबसे बड़े सेब उत्पादक जिले शिमला को 12,558 पैक दवाइयां मिलेंगी. इसी तरह से किन्नौर को 1,672, राजगढ़ को 1,262, कुल्लू को 608, आनी 576, करसोग को 408 और मंडी को 216 पैक आवंटित किए गए हैं. विभाग के मुताबिक आवंटन उत्पादन क्षेत्र और रोगों के जोखिम को ध्यान में रखकर किया गया है.