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दो दिन से ठप जांच सेवाओं पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, तीन साल के लिए बढ़ा क्रस्ना लैब का टेंडर, मरीजों को जल्द मिलेगी राहत

तीन साल के लिए बढ़ा क्रस्ना लैब का टेंडर ( ETV Bharat FILE )

शिमला: सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को अब जरूरी मेडिकल जांच के लिए निजी लैब के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पिछले दो दिनों से प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ठप पड़ी जांच सेवाएं जल्द बहाल होने की उम्मीद है. कर्मचारियों की हड़ताल और कंपनी के लंबित भुगतान को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स के टेंडर को आगामी तीन वर्षों के लिए नवीनीकृत करने की मंजूरी दे दी है.

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों सहित 86 स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाएं दोबारा पटरी पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल, टेंडर प्रक्रिया में सामने आई खामियों के चलते क्रस्ना लैब का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ था. इसका सीधा असर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ा और वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता गया.