दो दिन से ठप जांच सेवाओं पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, तीन साल के लिए बढ़ा क्रस्ना लैब का टेंडर, मरीजों को जल्द मिलेगी राहत
हिमाचल सरकार के इस फैसले से प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों सहित 86 स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाएं दोबारा पटरी पर लौटगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:46 PM IST
शिमला: सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को अब जरूरी मेडिकल जांच के लिए निजी लैब के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पिछले दो दिनों से प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ठप पड़ी जांच सेवाएं जल्द बहाल होने की उम्मीद है. कर्मचारियों की हड़ताल और कंपनी के लंबित भुगतान को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स के टेंडर को आगामी तीन वर्षों के लिए नवीनीकृत करने की मंजूरी दे दी है.
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों सहित 86 स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाएं दोबारा पटरी पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल, टेंडर प्रक्रिया में सामने आई खामियों के चलते क्रस्ना लैब का भुगतान लंबे समय से अटका हुआ था. इसका सीधा असर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ा और वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता गया.
मरीजों को मिलेगी राहत
आखिरकार कर्मचारियों ने सोमवार से प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी, जिससे सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं. कई मरीजों को जरूरी जांच करवाने के लिए निजी प्रयोगशालाओं का सहारा लेना पड़ा, जहां उन्हें अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ा. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह स्थिति परेशानी का सबब बन गई थी. अब सरकार की ओर से टेंडर नवीनीकरण को मंजूरी दिए जाने और कंपनी का लंबित भुगतान जारी करने की तैयारी के बीच जांच सेवाओं की बहाली की उम्मीद बंधी है.
स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि क्रस्ना लैब से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया को नवीनीकृत कर दिया गया है. कंपनी आगामी तीन वर्षों तक प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी सेवाएं जारी रख सकेगी. उन्होंने कहा कि कंपनी का लंबित भुगतान भी जल्द जारी कर दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं पर निर्भर हजारों मरीजों को भी राहत मिलेगी.
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