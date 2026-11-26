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हिमाचल में आ गया 2027 में सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर, जानिए कब-कब कौन सा अवकाश?

हिमाचल सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले साल यानी 2027 के अवकाश का कैलेंडर आ गया है. राज्य सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी अवकाशों की अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार के GAD यानि सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार 26 नवंबर को इस बारे में अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2027 के दौरान विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों पर राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) रहेंगे. अधिसूचना के अनुसार, राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को अधिसूचना के अनुबंध-III में शामिल अवकाशों में से अपनी पसंद के दो प्रतिबंधित अवकाश यानी रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे लेने की अनुमति होगी.

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