हिमाचल में आ गया 2027 में सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर, जानिए कब-कब कौन सा अवकाश?
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2027 के लिए सरकारी अवकाशों की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले साल यानी 2027 के अवकाश का कैलेंडर आ गया है. राज्य सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी अवकाशों की अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार के GAD यानि सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार 26 नवंबर को इस बारे में अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2027 के दौरान विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों पर राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) रहेंगे. अधिसूचना के अनुसार, राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को अधिसूचना के अनुबंध-III में शामिल अवकाशों में से अपनी पसंद के दो प्रतिबंधित अवकाश यानी रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे लेने की अनुमति होगी.
महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है. अधिसूचना के अनुबंध-II में शामिल छुट्टियां हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश होंगी. ये अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्य होंगे. इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारियों को भी इन छुट्टियों का लाभ मिलेगा.
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, प्रदेश के सभी डीसी वर्ष 2027 के दौरान अपने-अपने जिलों में महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों के अवसर पर दो स्थानीय अवकाश घोषित कर सकेंगे. वहीं, शिमला नगर निगम क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के लिए दो स्थानीय अवकाश राज्य सरकार अलग से घोषित करेगी. इसके लिए डीसी शिमला से प्रस्ताव मांगा जाएगा. जिला शिमला के अन्य क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश उपायुक्त शिमला तय करेंगे.
ये भी पढ़ें: उच्च शिक्षा विभाग में एक साथ 61 प्रमोशन, सीनियर असिस्टेंट बने सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II