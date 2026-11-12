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हिमाचल के स्कूलों में बड़ा बदलाव: अब SLC बनेंगे इंग्लिश में, हिंदी में गलतियों से परेशान था विभाग

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है. अब प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में School Leaving Certificates (SLC) इंग्लिश भाषा में जारी किए जाएंगे. स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से नवंबर 2026 में यह मेमो सभी उप-निदेशक (प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा) को भेजा गया है.

क्यों लिया गया यह फैसला?