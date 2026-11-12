हिमाचल के स्कूलों में बड़ा बदलाव: अब SLC बनेंगे इंग्लिश में, हिंदी में गलतियों से परेशान था विभाग
हिमाचल प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों द्वारा जारी हेने वाला स्कूल लिविंग सर्टिफकेट अब हिंदी में जारी नहीं होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:00 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है. अब प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में School Leaving Certificates (SLC) इंग्लिश भाषा में जारी किए जाएंगे. स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से नवंबर 2026 में यह मेमो सभी उप-निदेशक (प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा) को भेजा गया है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
निदेशालय के ध्यान में आया है कि कई स्कूलों में SLC हिंदी भाषा में जारी किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों और उनके माता-पिता के नामों की स्पेलिंग में गलतियां हो रही हैं. हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखते समय स्पेलिंग में फर्क आ जाता है, जिससे आगे चलकर बच्चों को कॉलेज एडमिशन, नौकरी और दूसरे दस्तावेजों में दिक्कत होती है. इन्हीं गलतियों को रोकने के लिए विभाग ने अब इंग्लिश में SLC जारी करने का फैसला लिया है.
स्कूलों को क्या करना होगा?
• सभी सरकारी/प्राइवेट स्कूल अब SLC इंग्लिश भाषा में ही जारी करेंगे.
• स्कूल के संबंधित रिकॉर्ड और रजिस्टर भी इंग्लिश में ही मेंटेन किए जाएंगे.
• इससे नामों की स्पेलिंग में एकरूपता और शुद्धता बनी रहेगी.
• भविष्य में गलतियों की संभावना कम होगी
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया, "निर्देश की कॉपी शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर (समग्र शिक्षा), सभी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और आईटी सेल को भी भेजी गई है. आईटी सेल को इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं".
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