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हिमाचल सरकार के नए फरमान से व्यापारियों और ढाबा संचालकों में खुशी, अब रात में भी चहकेंगे बाजार

हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे दुकानें खुलने से व्यापारियों और ढाबा संचालकों की बढ़ी उम्मीद, सरकार के फैसले का किया स्वागत.

HP govt allows shops open 24 Hours
शिमला बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 6:18 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 6:25 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खोलने की अनुमति मिल गई है. जिसके बाद शिमला के व्यापारियों और ढाबा संचालकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से खास तौर पर पर्यटन कारोबार को फायदा मिल सकता है. पर्यटक अक्सर रात के समय भी बाजारों और शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमने निकलते हैं. ऐसे में दुकानें अधिक समय तक खुली रहने से उन्हें खरीदारी के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और स्थानीय दुकानदारों के कारोबार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. व्यापारियों के अनुसार अब रात के समय आने वाले पर्यटकों को भी जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध हो सकेगा.

24 घंटे दुकान खोलने के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान

श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने 22 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के तहत दुकानों के खुलने और बंद होने के निर्धारित समय से एक साल के लिए छूट दी है. ये छूट सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी. हालांकि, 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति के साथ कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े नियम लागू रहेंगे.

  • किसी कर्मचारी से निर्धारित समय से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा.
  • प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना अनिवार्य होगा.
  • ओवरटाइम के नियमों का पालन करना होगा.
  • कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की जिम्मेदारी भी दुकानदार की होगी.
  • रात की शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को काम देने पर 31 जुलाई 2025 की अधिसूचना में निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना होगा.
HP govt allows shops open 24 Hours
24x7 खुली रहेंगी दुकानें (ETV Bharat)

ढाबा संचालकों ने भी नए फैसले का किया स्वागत

वहीं, शिमला के ढाबा संचालकों ने सरकार के इस फैसले को कारोबार के लिए उपयोगी बताया है. उनका कहना है कि पहले निर्धारित समय के कारण रात में एक समय के बाद ढाबे बंद करने पड़ते थे, लेकिन अब अधिक समय तक यूनिट खुली रखी जा सकेगी. ढाबा संचालकों के मुताबिक रात के समय पर्यटक और अन्य लोग घूमने निकलते हैं और ऐसे में उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए देर रात तक ढाबे खुले रखने की सुविधा मिलेगी. उनका कहना है कि इससे पर्यटकों को देर रात खाने की सुविधा मिलने के साथ ढाबा कारोबार को भी लाभ मिलने की उम्मीद है.

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Last Updated : September 23, 2026 at 6:25 PM IST

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