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हिमाचल सरकार के नए फरमान से व्यापारियों और ढाबा संचालकों में खुशी, अब रात में भी चहकेंगे बाजार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खोलने की अनुमति मिल गई है. जिसके बाद शिमला के व्यापारियों और ढाबा संचालकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से खास तौर पर पर्यटन कारोबार को फायदा मिल सकता है. पर्यटक अक्सर रात के समय भी बाजारों और शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमने निकलते हैं. ऐसे में दुकानें अधिक समय तक खुली रहने से उन्हें खरीदारी के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और स्थानीय दुकानदारों के कारोबार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. व्यापारियों के अनुसार अब रात के समय आने वाले पर्यटकों को भी जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध हो सकेगा.

24 घंटे दुकान खोलने के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान

श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने 22 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के तहत दुकानों के खुलने और बंद होने के निर्धारित समय से एक साल के लिए छूट दी है. ये छूट सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी. हालांकि, 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति के साथ कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े नियम लागू रहेंगे.