राम मंदिर दान चोरी प्रकरण से हिमाचल सरकार ने लिया सबक, देवभूमि के मंदिरों में CCTV की निगरानी में गिना जाएगा चढ़ावा
हिमाचल के मंदिर परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. साथ ही दान पेटियों को मजबूत, सुरक्षित और छेड़छाड़-रोधी बनाया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 6:10 PM IST
शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अब राज्य सरकार के प्रबंध वाले मंदिरों में सीसीटीवी की निगरानी चढ़ाने की गिनती होगी. प्रदेश में 35 बड़े मंदिर सरकारी प्रबंधन के अधीन है. अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है.
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य मंदिरों में श्रद्धालुओं के चढ़ावे, नकदी, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षित देखरेख सुनिश्चित करना है. सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला मजिस्ट्रेटों को भी अपने-अपने जिलों में इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है.
हिमाचल सरकार की मंदिरों के लिए एडवाजरी
एडवाइजरी के अनुसार प्रत्येक मंदिर के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की जाएगी. मंदिर परिसरों में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनके नियमित रखरखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही दान पेटियों को मजबूत, सुरक्षित और छेड़छाड़-रोधी बनाया जाएगा. चढ़ावे की गिनती निर्धारित प्रक्रिया के तहत समिति की मौजूदगी में होगी तथा नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसके अलावा समय-समय पर इनका मिलान भी किया जाएगा और बड़ी राशि या बहुमूल्य आभूषणों को सुरक्षित बैंक लॉकर या स्ट्रॉन्ग रूम में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा मंदिरों में अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग तथा मंदिर प्रबंधन समितियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन के सीधे नियंत्रण में नहीं आने वाले मंदिरों की प्रबंधन समितियों को भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. मंदिर कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी.
सरकार का कहना है कि इन सभी उपायों का उद्देश्य मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, चढ़ावे के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता लाना और श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखना है, ताकि राज्य के सभी मंदिरों में जवाबदेह और सुरक्षित व्यवस्था स्थापित की जा सके. उल्लेखनीय है कि हिमाचल में सरकार के आधीन संचालित हो रहे 35 मंदिरों के पास खरबों रुपए की संपत्ति और आभूषण हैं.
हिमाचल में सबसे समृद्ध मंदिर मां चिंतपूर्णी का है. यहां 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंड, करीब 2 क्विंटल सोना और अन्य आभूषण हैं. मां नैना देवी का मंदिर राज्य में दूसरा सबसे अमीर मंदिर है. हिमाचल कला संस्कृति व भाषा अकादमी मंदिरों से जुड़े मामले देखती है. यह विभाग उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अधीन है. हाल ही में चिंतपूर्णी मंदिर के पैसों से खरीदी गई गाड़ियों के दुरुपयोग का मामला भी चर्चा में रहा था. हाईकोर्ट के आदर्श के बाद अफसरों द्वारा इस्तेमाल की जा रही गाड़ियां वापिस मंदिरों को दी गई थी. इससे पहले मंदिरों के ख़ज़ाने से सुख आश्रय कोश में भी पैसे देने का मामला सामने आया था.
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