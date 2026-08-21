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1.70 करोड़ बचाने को हिमाचल में पंचायत चौकीदार के 566 पद खत्म, घोषित किए डाइंग कैडर, भरी जाएंगी एमटीडब्ल्यू की 400 पोस्ट

सुक्खू सरकार ने 566 पंचायत चौकीदारों के पद खत्म किए ( FB@CMSUKHU )