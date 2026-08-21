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1.70 करोड़ बचाने को हिमाचल में पंचायत चौकीदार के 566 पद खत्म, घोषित किए डाइंग कैडर, भरी जाएंगी एमटीडब्ल्यू की 400 पोस्ट

हिमाचल विधानसभा के दौरान भाजपा के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने इस बारे में सवाल किया था.

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सुक्खू सरकार ने 566 पंचायत चौकीदारों के पद खत्म किए (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:35 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चौकीदारों के खाली चल रहे 566 पदों को खत्म कर उन्हें डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है. राज्य में पंचायत चौकीदारों के कुल 3157 पद मंजूर हैं. उनमें से 2591 पद भरे हुए हैं. शेष 566 पद रिक्त चल रहे थे और इन्हें अब डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है. इन पदों को समाप्त करने से राज्य सरकार को सालाना 1.70 करोड़ रुपए की बचत होगी. इनकी जगह राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है. सरकार बदले में मल्टी टास्क वर्कर्स के पद आउटसोर्स आधार पर भरेगी.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के पहले दिन की सूची में अंकित सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है. भाजपा के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने इस बारे में सवाल किया था. वे जानना चाहते थे कि क्या सरकार ने 566 पदों को डाइंग कैडर घोषित किया है. यदि ऐसा है तो पंचायतों में रखरखाव व सुरक्षा के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं. जवाब में पंचायती राज मंत्री ने लिखित रूप से बताया कि ये सही है कि 566 पद डाइंग कैडर घोषित किए गए हैं. उनके स्थान पर आउटसोर्स आधार पर मल्टी टास्क वर्कर्स के 400 पद भरें जाएंगे.

भाजपा के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल
भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल (ETV BHARAT)

हर साल 1.70 करोड़ की बचत होगी

लिखित जवाब में बताया गया कि ये कदम उठाने से पहले सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक अध्ययन किया है. इससे सालाना 1.70 करोड़ रुपए की बचत होगी. वहीं, मल्टी टास्क वर्कर्स के 400 पद भरे जाएंगे और उन्हें अन्य कई कार्य भी सौंपे जाएंगे. मल्टी टास्क वर्कर्स को नियुक्त करने की ये नई व्यवस्था वित्तीय व प्रशासनिक दृष्टि से सही पाई गई है.

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कहां कितने पद खाली? (@eVidhan-Himachal)

कहां कितने पद खाली?

लिखित जवाब में बताया गया कि कांगड़ा जिला में पंचायत चौकीदारों के सबसे अधिक 140 पद रिक्त थे. इसी प्रकार जिला मंडी में रिक्त पदों की संख्या 74 थी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में खाली पोस्टों की संख्या 39 है. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के जिला शिमला में ये संख्या 51 है. वहीं, सबसे कम रिक्त पद लाहौल-स्पीति में सिर्फ पांच हैं। खैर, ये सभी पद अब समाप्त करके इन्हें डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है.

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