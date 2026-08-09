ETV Bharat / state

ब्लू इकोनॉमी में लंबी छलांग लगाएगा हिमाचल, सुक्खू सरकार ने कोल्ड चेन पर घोषित की 70 फीसदी सब्सिडी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ब्लू इकोनॉमी यानी मछली पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी. राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल में सालाना मछली उत्पादन को 22 हजार मीट्रिक टन तक लाना है. इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मछली पालन के कारोबार में सक्रिय उद्यमियों के लिए 70 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया है.

ये सब्सिडी मत्स्य सेक्टर में पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड चेन सुविधाओं के लिए दी जाएगी. अनुदान की इस योजना में पात्र लाभार्थियों को पूरे राज्य में पांच मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज-ड्राई यूनिट और रेफ्रिजेरेटेड वैन के लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार 'इस योजना में पांच मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए 15 लाख रुपये, फ्रीज-ड्राई यूनिट के लिए 10 लाख रुपये और रेफ्रिजेरेटेड वैन के लिए 20 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है. इस योजना का लाभ फिश फार्मर्स प्रोडयूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, मत्स्य सहकारी समितियों, उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, मछुआरों, मछली विक्रेताओं और मछली पालकों को मिलेगा.'

कैसे मिलेगा लाभ

अनुदान योजना में कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करने लिए सहायता हासिल करने वाले आवेदकों के पास उपयुक्त जमीन अथवा स्थान होना अनिवार्य शर्त रहेगी. यह जमीन उनके मालिकाना हक की होनी चाहिए या फिर कम से कम 10 वर्ष की लांग टर्म लीज पर ली गई हो. इसके अलावा फ्रीज-ड्राई यूनिट स्थापित करने के लिए मौजूदा मछली विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, रेफ्रिजेरेटेड वैन के लिए सहायता हासिल करने के इच्छुक आवेदतों को योग्य वाणिज्यिक यानी कमर्शियल चालक होना जरूरी है. यदि योग्य चालक नहीं हों तो आवेदक को योग्य चालक की व्यवस्था करना आवश्यक होगा. यह अनुदान योजना राज्य सरकार का फिशरीज डिपार्टमेंट लागू करेगा। कोल्ड स्टोरेज और फ्रीज-ड्राई यूनिट का निरीक्षण साइट तैयार करने, मशीनरी स्थापित करने और ट्रायल रन के चरणों में किया जाएगा. रेफ्रिजेरेटेड वैन के लिए अंतिम सब्सिडी किस्त जारी होने से पहले वैन का पंजीकरण हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में करवाना अनिवार्य होगा. परिसंपत्तियों के सफल निर्माण या स्थापना और सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाएगी.

फिशरीज डिपार्टमेंट करेगा आकस्मिक निरीक्षण

सरकारी धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी के तहत मिली सुविधाओं को कम से कम सात साल तक कार्यशील रखना होगा. मत्स्य विभाग की पूर्व अनुमति के बिना आवेदक सब्सिडी वाली परिसंपत्तियों की बिक्री, लीज, उनका हस्तांतरण या उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकेगा. बुनियादी अधोसंरचना के उचित उपयोग और कार्यशीलता की निगरानी के लिए हर तीन महीने में रिपोर्ट तैयार होगी. फिशरीज डिपार्टमेंट वाले आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे. इस योजना का मकसद उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और हिमाचल प्रदेश की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना है. खासकर नए लाभार्थियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं, मछुआरा सहकारी समितियों और एफपीओज को प्राथमिकता दी जाएगी.