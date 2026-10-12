युवाओं को लेकर बोले राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, कहीं एंटी नेशनल न हो जाए युवाओं की आवाज, राष्ट्रवादी सोच की जरूरत
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि युवा आंदोलनों में आएं पर देशविरोधी न हों आवाज. जानें युवाओं को लेकर क्या कहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:02 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है. रविवार को नौणी विश्वविद्यालय में रामायण मंचन के आयोजन के दौरान मीडिया से बातचीत में जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को लेकर हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 'हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें युवाओं की आवाज आगे आनी चाहिए, जंतर-मंतर जैसे आंदोलनों में भी युवाओं की भूमिका रहने वाली है, लेकिन वो आवाज कहीं एंटी नेशनल न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.'
राज्यपाल ने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहां खुलकर बोला जा सकता है और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें ऐसे युवा तैयार करने हैं जो राष्ट्रवाद को लेकर अच्छी सोच रखते हों और देश के हक में खड़े हों.
वहीं, नौणी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनाम वाइस चांसलर के बीच चल रहे विवाद पर सवाल पूछे जाने पर राज्यपाल ने कहा, विश्विद्यालय इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. हम अपने परिवार को देखें, चार लोग बैठे हैं उनमें भी कोई न कोई दिक्कत रहती है, अगर यहां कुछ हुआ है तो निपटा लिया जाएगा, उसकी आप चिंता न करें. इस मामले में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक हो चुकी है और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा.
नौणी विश्विद्यालय के कर्ज पर कही ये बात
नौणी विश्वविद्यालय पर लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्यपाल कविन्दर गुप्ता ने माना कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन रास्ता निकालकर मिल-बैठकर चीजें हल की जाएंगी. सरकार की तरफ से भी ध्यान दिया जाएगा.
'सत्य और उतरदायित्व के प्रतीक है भगवान राम'
वहीं, उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से आए स्कूली विद्यार्थियों द्वारा आयोजित रामायण के भव्य मंचन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि
रामलीला केवल भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक मंचीय प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह सत्य, कर्तव्य, अनुशासन, त्याग और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की भी शिक्षा देती है. राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्री राम सत्य और उत्तरदायित्व के प्रतीक हैं, माता सीता धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करती हैं, लक्ष्मण जी भक्ति और भ्रातृत्व भाव के प्रतीक हैं, जबकि भरत जी त्याग और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल हैं. भगवान हनुमान अपने साहस, विनम्रता, भक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव से सभी को प्रेरित करते हैं.
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