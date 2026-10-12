ETV Bharat / state

युवाओं को लेकर बोले राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, कहीं एंटी नेशनल न हो जाए युवाओं की आवाज, राष्ट्रवादी सोच की जरूरत

कहीं एंटी नेशनल न हो जाए युवाओं की आवाज: कविंद्र गुप्ता ( ETV Bharat )

सोलन: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है. रविवार को नौणी विश्वविद्यालय में रामायण मंचन के आयोजन के दौरान मीडिया से बातचीत में जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को लेकर हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 'हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें युवाओं की आवाज आगे आनी चाहिए, जंतर-मंतर जैसे आंदोलनों में भी युवाओं की भूमिका रहने वाली है, लेकिन वो आवाज कहीं एंटी नेशनल न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.'

राज्यपाल ने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहां खुलकर बोला जा सकता है और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें ऐसे युवा तैयार करने हैं जो राष्ट्रवाद को लेकर अच्छी सोच रखते हों और देश के हक में खड़े हों.