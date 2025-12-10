ETV Bharat / state

'राज भवन का नाम बदलने से लोगों में बढ़ेगी उत्सुकता, नशे के खिलाफ समाज को भी एकजुट होने की जरूरत'

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ( Etv Bharat )

राज भवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा. हिमाचल राज भवन के सचिवालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है. नाम बदले जाने पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि, "नाम बदलने से इतना फर्क जरूर पड़ेगा कि इससे लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी. लोक भवन कौन सा है, इसको लेकर विचार भी किया जाएगा और इसका कोई न कोई परिणाम जरूर निकलेगा."

सोलन: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को सोलन स्थित नौणी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान राज भवन का नाम बदले जाने पर उन्होंने ने कहा कि, नाम बदलने से फर्क इतना पड़ता है कि हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं. इस नाम से लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ेगी.

'नशे के खिलाफ समाज को भी एकजुट होने की जरूरत'

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर समाज को एकजुट होने की जरूरत है. मीडिया ने भी हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ एक अहम भूमिका निभाई है. आज सत्ता पक्ष और विपक्ष भी नशे के खिलाफ एक साथ खड़ा हुआ है. हिमाचल के हर क्षेत्र में हर पंचायत, हर गांव में लोगों को जागरूक होना होगा कि जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं और जो युवा नशे के चंगुल में फंस चुके हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या कार्य करें.

राज भवन का नाम लोक भवन (Etv Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि, नशे को खत्म करके ही दोबारा देवभूमि को अपने स्वरूप में लाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि, प्रदेश सरकार अपने स्तर पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्य कर रही है.

नौणी विश्विद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (ETV Bharat)

'प्राकृतिक खेती के लिए वैज्ञानिकों को किसानों तक पहुंचाने की जरूरत'

इसके साथ ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्राकृतिक खेती को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि, प्राकृतिक खेती को जमीनी रूप देने की जरूरत है. प्राकृतिक खेती बड़े स्तर पर हो, इसके लिए वैज्ञानिकों को किसानों के खेतों तक पहुंचना होगा.

चिट्टे पर चोट हस्ताक्षर अभियान पर हस्ताक्षर करते हुए राज्यपाल (Etv Bharat)

गोल्ड मेडलिस्ट छात्र-छात्राओं को राज्यपाल ने दी बधाई

वहीं, नौणी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सभी गोल्ड मेडलिस्ट छात्र-छात्राओं को बधाई भी दी. उन्होंने कहा कि, भविष्य में छात्राएं अहम भूमिका देश के विकास में निभाएगी. वहीं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को सोलन के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर जटोली में पूजा अर्चना की और सभी प्रदेश वासियों के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना भी की.

नौणी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: न बार्न्स कोर्ट, न राज भवन, अब लोकभवन कहलाएगी ये ब्रिटिश कालीन इमारत, यहीं हुआ था शिमला समझौता

ये भी पढ़ें: 235 टीजीटी-प्रमोटी लेक्चरर बने हेडमास्टर, तय समय पर ज्वाइन न करने पर प्रमोशन होगी कैंसिल