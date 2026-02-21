ETV Bharat / state

AI तकनीक का विरोध प्रगति में बाधक, करनी ही है तो राम के नाम पर करो राजनीति: राज्यपाल

बस्ती(उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दौरे पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने AI तकनीक के विरोध पर बड़ी बातें कहीं है. राज्यपाल ने तकनीक और आध्यात्म के संगम पर जोर देते हुए कहा कि AI आज विश्व की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है. भारत AI के क्षेत्र में चीन की बराबरी करने की स्थिति में आ चुका है. इसके साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि अगर राजनीति करनी ही है तो भगवान श्री राम के नाम पर करो.

'AI तकनीक में भारत दे रहा विश्व को चुनौती'

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि, तकनीक का विरोध प्रगति में बाधक है. कांग्रेस द्वारा डिजिटल इंडिया और AI का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिए जाने के दावों पर राज्यपाल ने कहा कि, देश की किसी भी तकनीकी उपलब्धि का श्रेय राजनेताओं के बजाय उन वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत के बल पर आज देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है. श्रेय की राजनीति के बजाय प्रतिभा के सम्मान की संस्कृति विकसित होनी चाहिए.