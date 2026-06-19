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भारत का है POK, आने वाले वक्त में नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान'

शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में उभर रहे हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है. शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वर्ष 1971 जैसे हालात दोबारा बनते दिखाई दे रहे हैं. भविष्य में ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर दिखाई ही न दे. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं. 1947 के विभाजन के बाद से वे भारतीय कश्मीर की तुलना में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आम लोगों को आज भी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. इसके कारण असंतोष बढ़ रहा है और पाकिस्तान सरकार लोगों की मांगों का समाधान करने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपना रही है. 1971 में जिन परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश का गठन हुआ था, वैसी ही परिस्थितियां फिर बनती दिखाई दे रही हैं. पीओके भारत का है और आने वाले समय में पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा.

पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात: कविंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

विदेशी महिला की गंदगी न फैलने की अपील पर दी प्रतिक्रिया

राजधानी शिमला के पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और जंगलों में फैली गंदगी को लेकर एक विदेशी महिला पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि समाज में सिविक सेंस को और मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक संपत्ति और प्राकृतिक धरोहरों के प्रति अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी. स्वच्छता और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के संस्कार घर से शुरू होने चाहिए. यदि बचपन से ही ऐसे संस्कार विकसित किए जाएं तो लोग राष्ट्रीय संपत्ति को भी अपनी संपत्ति की तरह समझेंगे और उसकी रक्षा करेंगे. उन्होंने लोगों से पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की.