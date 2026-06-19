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भारत का है POK, आने वाले वक्त में नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान'

हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात हैं और वह नक्शे से मिट सकता है.

पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात: कविंद्र गुप्ता
पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात: कविंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:34 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में उभर रहे हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है. शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वर्ष 1971 जैसे हालात दोबारा बनते दिखाई दे रहे हैं. भविष्य में ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर दिखाई ही न दे. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं. 1947 के विभाजन के बाद से वे भारतीय कश्मीर की तुलना में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आम लोगों को आज भी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. इसके कारण असंतोष बढ़ रहा है और पाकिस्तान सरकार लोगों की मांगों का समाधान करने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपना रही है. 1971 में जिन परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश का गठन हुआ था, वैसी ही परिस्थितियां फिर बनती दिखाई दे रही हैं. पीओके भारत का है और आने वाले समय में पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा.

पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात: कविंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

विदेशी महिला की गंदगी न फैलने की अपील पर दी प्रतिक्रिया

राजधानी शिमला के पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और जंगलों में फैली गंदगी को लेकर एक विदेशी महिला पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि समाज में सिविक सेंस को और मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक संपत्ति और प्राकृतिक धरोहरों के प्रति अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी. स्वच्छता और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के संस्कार घर से शुरू होने चाहिए. यदि बचपन से ही ऐसे संस्कार विकसित किए जाएं तो लोग राष्ट्रीय संपत्ति को भी अपनी संपत्ति की तरह समझेंगे और उसकी रक्षा करेंगे. उन्होंने लोगों से पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की.

पश्चिम एशिया संकट पर भारत की विदेश नीति पर बोले राज्यपाल

पश्चिम एशिया हालतों पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट के बावजूद भारत ने अपनी मजबूत कूटनीति और संतुलित विदेश नीति के बल पर स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है. भारत आज वैश्विक स्तर पर एक बड़े बाजार और महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसे दुनिया अच्छी तरह समझती है. राज्यपाल ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों और ईरानी राजदूत के बयान से संकेत मिलते हैं कि भारत के साथ आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियां फिर से सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही हैं. कुछ समय के लिए चुनौतियां अवश्य सामने आईं, लेकिन भारत पर वो प्रभाव नहीं पड़ा, जिसकी आशंका जताई जा रही थी. राज्यपाल के अनुसार देश के नेतृत्व की दूरदर्शी सोच और बेहतर नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा प्रतिकूल असर नहीं पड़ा, जिन क्षेत्रों में अस्थायी कठिनाइयां आई थीं, वो जल्द सामान्य हो जाएंगी और आपूर्ति व्यवस्था सहित अन्य गतिविधियां पूरी तरह बहाल हो जाएंगी.

मुग़लों-अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता को तबाह करने का किया प्रयास - कविंद्र गुप्ता

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में आयोजित पांच दिवसीय कला शिविर के दौरान तैयार की गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी और नवस्थापित आर्ट गैलरी के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को जीवित रखने में कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है. मुग़लों-अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता को तबाह करने का प्रयास किया. लेकिन कलाकार हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं.

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