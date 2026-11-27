रेणुका जी बांध परियोजना से पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन का बड़ा लक्ष्य, राज्यपाल ने निर्माणाधीन टनलों का किया निरीक्षण
148 मीटर ऊंचा रॉक-फिल बांध और 40 मेगावाट का विद्युत गृह होगा परियोजना का हिस्सा, दिल्ली को मिलेगा 23 क्यूसेक पेयजल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:53 AM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी बांध परियोजना की प्रगति का राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने जायजा लिया. अपने रेणुका जी प्रवास के दौरान परियोजना स्थल पहुंचे राज्यपाल ने निर्माणाधीन तीन डायवर्जन टनलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
राज्यपाल ने परियोजना अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए निर्माण कार्यों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि रेणुका बांध जैसी राष्ट्रीय महत्व की आधारभूत संरचना परियोजनाएं क्षेत्र के विकास और जनकल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन, नियमित निगरानी और विभागों के बीच आपसी तालमेल बेहद जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने और निर्माण की गति बनाए रखने पर जोर दिया.
महाप्रबंधक ने राज्यपाल को दी निर्माण कार्यों की जानकारी
इस दौरान रेणुका बांध परियोजना के महाप्रबंधक इंजीनियर अनूप शर्मा ने राज्यपाल को परियोजना की मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया. उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों, अब तक हासिल की गई उपलब्धियों, कार्य की प्रगति और भविष्य की कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने परियोजना के विभिन्न निर्माण चरणों और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी साझा की.
दिल्ली की पेयजल जरूरतों से जुड़ी है परियोजना
गौर रहे कि, रेणुका बांध परियोजना जिला सिरमौर में गिरि नदी पर निर्मित की जा रही 40 मेगावाट क्षमता की बहुउद्देशीय राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है. इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), दिल्ली को 23 क्यूसेक पेयजल उपलब्ध करवाना है. परियोजना के तहत 148 मीटर ऊंचे रॉक-फिल बांध का निर्माण प्रस्तावित है. इसके साथ ही 40 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह भी बनाया जाना है.
परियोजना के पूरा होने से पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे करने की परिकल्पना की गई है. ऐसे में इसके निर्माण कार्य की प्रगति पर राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व बना हुआ है. राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए.
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