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रेणुका जी बांध परियोजना से पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन का बड़ा लक्ष्य, राज्यपाल ने निर्माणाधीन टनलों का किया निरीक्षण

रेणुका जी बांध परियोजना में तेजी लाने के निर्देश ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी बांध परियोजना की प्रगति का राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने जायजा लिया. अपने रेणुका जी प्रवास के दौरान परियोजना स्थल पहुंचे राज्यपाल ने निर्माणाधीन तीन डायवर्जन टनलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

राज्यपाल ने परियोजना अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए निर्माण कार्यों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि रेणुका बांध जैसी राष्ट्रीय महत्व की आधारभूत संरचना परियोजनाएं क्षेत्र के विकास और जनकल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन, नियमित निगरानी और विभागों के बीच आपसी तालमेल बेहद जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने और निर्माण की गति बनाए रखने पर जोर दिया.