हिमाचल के राज्यपाल ने आधा किया वाहन काफिले का आकार, यूज नहीं करेंगे हेलीकॉप्टर, संडे को नहीं चलेगी कोई गाड़ी
हिमाचल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी चिट्ठी लिखी है और यूनिवर्सिटीज को भी ये अपील की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 2:34 PM IST
शिमला: पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान के समर्थन में हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है. राज्यपाल ने अपना वाहनों का काफिला आधा कर दिया है. साथ ही अब लोक भवन में रविवार को एक भी लीटर पेट्रोल खर्च नहीं होगा. आधिकारिक कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से होंगे. राज्यपाल ने लोक भवन को ‘ईंधन संरक्षण क्षेत्र’ घोषित किया है. साथ ही सभी कुलपतियों से इस मुहिम में शामिल होने को कहा है. उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन संरक्षण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के समर्थन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन में ईंधन खपत कम करने, सादगी को बढ़ावा देने और हिमाचल प्रदेश को वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिक्रिया का आदर्श राज्य बनाने के लिए कई व्यापक उपायों की घोषणा की है.
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि लोक भवन में “पेट्रोल-फ्री संडे” मनाया जाएगा. रविवार को कोई भी आधिकारिक वाहन आयातित ईंधन की एक बूंद भी उपयोग नहीं करेगा. रविवार के सभी सरकारी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सामूहिक यात्रा व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे. राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से अपने सभी आधिकारिक काफिलों का आकार आधा करने के निर्देश दिए है. वहीं सभी गैर-आवश्यक सरकारी बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा. इससे अनावश्यक सड़क यात्रा समाप्त होगी. आधिकारिक कार्यक्रमों और आयोजनों को भी एकीकृत किया जाएगा ताकि वाहनों की आवाजाही कम हो सके.
#WATCH | Chandigarh | On PM Narendra Modi's appeal over convoy size and use of public transportation to conserve fuel and energy, Himachal Pradesh Governor Kavinder Gupta says, “Considering the US-Iran war, this is a global crisis because of which the PM made such an appeal… pic.twitter.com/S0yhXeS5M0— ANI (@ANI) May 13, 2026
राज्यपाल ने घोषणा की है कि पश्चिम एशिया संकट समाप्त होने और वैश्विक ईंधन कीमतों के स्थिर होने तक वे किसी भी आधिकारिक कार्य में राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में सभी कुलपतियों से अपने-अपने परिसरों में तुरंत ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप देने की विशेष अपील की. उन्होंने कुलपतियों से आग्रह किया कि वे शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए कारपूलिंग, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने का काम करें. राज्यपाल गुप्ता ने कहा, “यह केवल ईंधन बचाने का उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है.”
लोकभवन में उपलब्ध गाड़ियों का इस्तेमाल हफ्ते में एक दिन नहीं करेंगे. अगर उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे. अपने राज्य में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. चांसलर होने के नाते तमाम यूनिवर्सिटी को भी ये आदेश दिए गए हैं. छात्र अपनी कारों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. मैंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है क्योंकि जनता के नुमाइंदे होने के नाते विधायक और मंत्री जब इन चीजों का अनुसरण करेंगे तो जनता के सामने उदाहरण पेश होता है. आने वाले दिनों में लोगों को जागरुक करने के लिए जनता के बीच भी जाएंगे.- कविंद्र गुप्ता, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश
राज्यपाल ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से कारपूलिंग अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, छोटी दूरी के लिए पैदल चलने और साइकिल को संरक्षण एवं स्वास्थ्य दोनों के लिए अपनाने की अपील की. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लोगों से “वोकल फॉर लोकल” की भावना को अपनाने का भी आग्रह किया है. उन्होंने आयात होने वाली वस्तुओं के बजाय स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और स्वदेशी सामान को प्राथमिकता देने को कहा है. साथ ही विदेश यात्राओं की बजाय देश के पर्यटन स्थलों को तरजीह देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और साहसिक पर्यटन संभावनाओं के कारण भारत के श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक है, और देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय रोजगार दोनों को मजबूत करता है.
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