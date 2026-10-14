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सोना महापात्रा की पोस्ट पर राज्यपाल ने दी प्रतिक्रिया, बोले: बाहर से आकर कोई सोचे, उससे पहले हमें सोचने की जरूरत

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल के पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के ढेरों को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने चिंता व्यक्त की है. हिंदी पार्श्व गायिका सोना महापात्रा की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस विषय पर बाहरी लोगों के सोचने से पहले स्थानीय लोगों को सोचने की आवश्यकता है. साथ ही प्रदेश को घर की तरह स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए.

राज्यपाल ने लोकभवन में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सत्य प्रकाश बंसल द्वारा लिखित पुस्तक अक्षर से आत्मबोध तक के लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नौतोड़ और नौणी विश्वविद्यालय समेत तमाम विषयों पर प्रतिक्रिया दी. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति के इस विषय पर चिंता जताने से पहले जरूरी है कि स्थानीय लोग खुद हिमाचल को अपना घर समझकर इसकी स्वच्छता के बारे में सोचें. प्रदेश को भी अपने घर की तरह स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए. कचरे के कारण प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है और इससे बाहर से आने वाले लोगों के बीच भी गलत संदेश जाता है.