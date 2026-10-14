सोना महापात्रा की पोस्ट पर राज्यपाल ने दी प्रतिक्रिया, बोले: बाहर से आकर कोई सोचे, उससे पहले हमें सोचने की जरूरत
हिमाचल के राज्यपाल ने पहाड़ों पर बढ़ते कचरे पर चिंता जताई और स्थानीय लोगों से स्वच्छता की अपील की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:49 PM IST
शिमला: हिमाचल के पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के ढेरों को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने चिंता व्यक्त की है. हिंदी पार्श्व गायिका सोना महापात्रा की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस विषय पर बाहरी लोगों के सोचने से पहले स्थानीय लोगों को सोचने की आवश्यकता है. साथ ही प्रदेश को घर की तरह स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए.
राज्यपाल ने लोकभवन में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सत्य प्रकाश बंसल द्वारा लिखित पुस्तक अक्षर से आत्मबोध तक के लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नौतोड़ और नौणी विश्वविद्यालय समेत तमाम विषयों पर प्रतिक्रिया दी. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति के इस विषय पर चिंता जताने से पहले जरूरी है कि स्थानीय लोग खुद हिमाचल को अपना घर समझकर इसकी स्वच्छता के बारे में सोचें. प्रदेश को भी अपने घर की तरह स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए. कचरे के कारण प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है और इससे बाहर से आने वाले लोगों के बीच भी गलत संदेश जाता है.
नौतोड़ भूमि के बारे में मांगी जानकारी
राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छता पर ध्यान देने से ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसके लिए प्रदेश सरकार के साथ-साथ समाज की भागीदारी की भी परम आवश्यकता है. वहीं, नौतोड़ के मामले पर बोलते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 1997 तक नियम था कि 2,000 रुपये से कम आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलता था. लोकभवन में डिप्टी कमिश्नर से इसको लेकर जानकारी मांगी है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस पर काम होगा.
नौणी विवि में कुलपति और रजिस्ट्रार विवाद पर बोले कुलपति
वहीं, नौणी यूनिवर्सिटी में कुलपति और रजिस्ट्रार के बीच हुए विवाद को लेकर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मामले को चर्चा के बाद सुलझा लिया जाएगा. विवाद कोई बड़ी बात नहीं है, कभी-कभी घरों में भी फसाद हो जाते हैं. वहीं, अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी पर राज्यपाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. राज्यपाल ने कहा कि देश में सनातन और हिंदुत्व को जगाने में अशोक सिंघल की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है. राज्यपाल ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपनी संस्कृति, हिंदुत्व और सनातन परंपरा को समझने का प्रयास करें और इसके बारे में नई पीढ़ी को भी बताएं.
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