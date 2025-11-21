ETV Bharat / state

मंत्री बड़ा या अधिकारी? पंचायत चुनाव विवाद पर राज्यपाल की सरकार को नसीहत

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, 'एक चिंता का विषय जरूर है. राज्य के मंत्री इस बात को बार-बार कह रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर होंगे. लेकिन उन्हीं मंत्रियों के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी, जिसमें सात डीसी ने राज्य निर्वाचन आयोग को ये रिपोर्ट दी है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, उसमें हम तैयारी नहीं कर पाए हैं. ये दोनों बातें नहीं होंगी. दोनों को इस पर मिलजुल कर बात करनी चाहिए. मंत्री बड़ा है या अधिकारी बड़ा है? इसकी समीक्षा इनको खुद करनी चाहिए'.

शिमला: हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों पर उपजे विवादों पर राज्यपाल ने सरकार को सख्त नसीहत दी है. मीडिया से बातचीत में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करना राज्य चुनाव आयोग और सरकार के बीच का विषय है. मुझे लगता है कि वो लोग आपस में वार्ता कर रहे होंगे.

पंचायत चुनाव विवाद पर राज्यपाल की सरकार को नसीहत (ETV Bharat)

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा पंचायती राज चुनाव कराना संवैधानिक व्यवस्था है. संविधान का सभी को पालन करना चाहिए. इस बात का ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए. समय पर अगर विधानसभा का चुनाव ना हो तो पूरे राज्य में अस्थिरता हो जाएगी. मुझे लगता है कि यहां भी पंचायत के चुनाव को भी अगर आवश्यक होता है तो दोनों संस्थाओं को मिलकर इस बारे विचार करना चाहिए.

वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज हमारे पास राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची आए थे. उन्होंने मुझे बंद लिफाफा सौंपा है. चूंकि मुझे कार्यक्रम में आना था, इसलिए उस पर विचार नहीं कर पाया हूं. बता दें कि राज्य निर्वाचन अधिकारी अनिल खर्ची ने आज राजभवन में जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की थी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ