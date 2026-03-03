ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में 'पीली क्रांति' की धमाकेदार दस्तक, खरीद में 20 से 360 क्विंटल तक छलांग

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के तहत जिला सिरमौर की धरती पर इस बार फिर हल्दी किसानों की आर्थिकी को मजबूत करेगी, जिले में प्राकृतिक खेती से जुड़े करीब 11 हजार किसानों के बीच हल्दी आय का नया विकल्प बनकर उभर रही है. अदरक और लहसुन में पहले ही दमदार प्रदर्शन कर चुके जिले ने अब हल्दी में ऐसी छलांग लगाई है, जिससे कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं उभरी हैं. दरअसल प्रदेश सरकार की ओर 9000 रुपये प्रति क्विंटल (90 रुपये प्रति किलो) के हिसाब से खरीद शुरू किए जाने के बाद किसानों का उत्साह दोगुना हो गया है. आत्मा परियोजना सिरमौर के निदेशक डॉ साहब सिंह ने बताया कि 'जिले में पिछले वर्ष जहां केवल 20 क्विंटल हल्दी खरीदी गई थी, वहीं इस साल करीब 56 किसानों से लगभग 360 क्विंटल प्राकृतिक तरीके से लगाई गई हल्दी खरीदने की तैयारी है. यह सिर्फ वृद्धि नहीं, बल्कि एक कृषि परिवर्तन की मजबूत शुरुआत मानी जा रही है. खेतों में फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है और किसान बेहतर दाम मिलने की उम्मीद में उत्साहित हैं.' जानवरों से हल्दी रहती है सुरक्षित परियोजना निदेशक डॉ साहब सिंह ने बताया कि हल्दी की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जंगली जानवरों से कम प्रभावित होती है. जिन क्षेत्रों में बंदर या जंगली सूअर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां भी हल्दी अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती है. यह लगभग 280 दिनों में तैयार होने वाली कम पानी की फसल है. इसे फरवरी से जून के बीच लगाया जा सकता है. खास बात यह है कि हल्दी में रोग बेहद कम आते हैं, इसलिए कीटनाशकों की जरूरत लगभग नहीं पड़ती। प्राकृतिक खेती के मॉडल में यह फसल पूरी तरह अनुकूल मानी जा रही है. उन्नत किस्में, ज्यादा कर्क्यूमिन–अधिक कमाई उन्होंने बताया कि जिले में कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 'राजेंद्र सोनिया' और 'प्रगति' किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रगति में कर्क्यूमिन 5% से अधिक और राजेंद्र सोनिया में 8.4% से अधिक पाया गया है. उच्च कर्क्यूमिन प्रतिशत का अर्थ है बेहतर गुणवत्ता और बेहतर बाजार मूल्य. यही वजह है कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ अब हल्दी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. सेहत भी, समृद्धि भी