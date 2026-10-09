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CBSE स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती से जुड़ा फैसला सरकार ने लिया वापस, HC ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश

सुक्खू सरकार ने वापस लिया अध्यापकों की फैसला ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाली अधिसूचना वापस ले ली है. सरकार की ओर से हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि शिक्षा सचिव की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है. इस अधिसूचना के माध्यम से प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों के उप-कैडर के निर्माण से संबंधित उप-योजना के पैरा-5.5 में बदलाव किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे याचिकाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचे. वहीं, याचिकाकर्ताओं ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वे पहले पारित किसी आदेश को लागू करवाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे. दोनों पक्षों की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को निर्धारित की है. इस दिन मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होगी.

मेरिट के आधार पर होनी थी शिक्षकों की तैनाती