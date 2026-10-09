CBSE स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती से जुड़ा फैसला सरकार ने लिया वापस, HC ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश
सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में ये जानकारी दी. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाली अधिसूचना वापस ले ली है. सरकार की ओर से हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि शिक्षा सचिव की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया गया है. इस अधिसूचना के माध्यम से प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों के उप-कैडर के निर्माण से संबंधित उप-योजना के पैरा-5.5 में बदलाव किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे याचिकाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचे. वहीं, याचिकाकर्ताओं ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वे पहले पारित किसी आदेश को लागू करवाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे. दोनों पक्षों की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को निर्धारित की है. इस दिन मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होगी.
मेरिट के आधार पर होनी थी शिक्षकों की तैनाती
मामले के अनुसार, प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और तैनाती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना था. इसके लिए सरकार ने शिक्षकों की योग्यता और मेरिट निर्धारित करने के उद्देश्य से परीक्षा आयोजित की थी. योजना के तहत परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती दी जानी थी. दूसरी ओर, शिक्षा विभाग शिक्षकों से उनकी पसंद के स्कूलों के विकल्प लेने की तैयारी कर रहा था. नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को अपने पसंदीदा स्कूलों के लिए आवेदन करना था. इसके बाद स्कूलों में उपलब्ध पदों और शिक्षकों की ओर से दिए गए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए उनकी तैनाती की जानी थी. इस प्रक्रिया में मेरिट के साथ-साथ शिक्षकों की पसंद को भी महत्व दिया जाना था. हालांकि, सरकार की ओर से नियमों में किए गए बदलाव को लेकर मामला अदालत पहुंच गया.
अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश
शिक्षकों के उप-कैडर के निर्माण से जुड़ी उप-योजना के पैरा-5.5 में बदलाव करने वाली 5 अक्टूबर की अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था. सुनवाई के दौरान सरकार ने अधिसूचना वापस लेने की जानकारी अदालत को दी. इसके बाद खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित हों. याचिकाकर्ताओं ने भी अदालत को भरोसा दिया कि वे इस अवधि में पहले पारित किसी आदेश को लागू करवाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे. दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है. अब इस दिन मामले के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से बहस होगी. फिलहाल, सरकार की ओर से संबंधित अधिसूचना वापस लिए जाने के बाद शिक्षकों की तैनाती से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन रहेगा.
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