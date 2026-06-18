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'हिमाचल की जमीन पर बिना NOC के काम नहीं कर सकता BBMB', मंत्री की दो टूक चेतावनी

मंत्री ने कहा कि गोविंद सागर झील से गाद निकालना एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को विश्वास में लेना जरूरी है.

GOVIND SAGAR LAKE SILT REMOVAL
मंत्री राजेश धर्माणी ने BBMB की निविदा प्रक्रिया पर जताई आपत्ति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: गोविंद सागर झील से गाद निकालने की प्रक्रिया को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बीच मामला गरमा गया है. प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि हिमाचल की सीमा में किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसी को सरकार से अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा. सरकार ने बिना अनुमति शुरू की गई निविदा प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है.

दरअसल, BBMB ने गोविंद सागर झील से गाद हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है. इस पर हिमाचल सरकार ने आपत्ति जताई है. प्रदेश के विद्युत सचिव और उद्योग निदेशक की ओर से BBMB अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा गया है कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. सरकार का कहना है कि प्रदेश की सीमा में कोई भी संस्था या एजेंसी काम करती है तो उसे नियमों के अनुसार राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है.

'हिमाचल के हितों से समझौता मंजूर नहीं'

प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रदेश के अधिकारों और हितों से समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील से गाद निकालना एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को विश्वास में लेना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल की जमीन पर बिना अनुमति कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा.

'4500 करोड़ का एरियर दे BBMB'

मंत्री राजेश धर्माणी ने BBMB से जुड़े पुराने वित्तीय मामलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BBMB पर हिमाचल प्रदेश सरकार के करीब 4500 करोड़ रुपये के एरियर की देनदारी तय हुई थी, लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और सरकार इसे गंभीरता से उठा रही है.

BBMB की जमीन वापस लेने की मांग

धर्माणी ने कहा कि BBMB के पास हिमाचल में हजारों हेक्टेयर जमीन है, जिसका वर्तमान में पूरा उपयोग नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी जमीन को प्रदेश सरकार को वापस किया जाना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल विकास और जनहित के कार्यों के लिए किया जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयास करेगी.

जल्द केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि लंबित एरियर और जमीन वापसी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही BBMB अधिकारियों और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेगी. इस दौरान हिमाचल से जुड़े सभी मामलों को मजबूती से उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के साथ-साथ अपने अधिकारों को लेकर भी पूरी तरह सजग है.

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गोविंद सागर झील में गाद
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