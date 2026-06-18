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'हिमाचल की जमीन पर बिना NOC के काम नहीं कर सकता BBMB', मंत्री की दो टूक चेतावनी

बिलासपुर: गोविंद सागर झील से गाद निकालने की प्रक्रिया को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बीच मामला गरमा गया है. प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि हिमाचल की सीमा में किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसी को सरकार से अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा. सरकार ने बिना अनुमति शुरू की गई निविदा प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है.

दरअसल, BBMB ने गोविंद सागर झील से गाद हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है. इस पर हिमाचल सरकार ने आपत्ति जताई है. प्रदेश के विद्युत सचिव और उद्योग निदेशक की ओर से BBMB अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा गया है कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. सरकार का कहना है कि प्रदेश की सीमा में कोई भी संस्था या एजेंसी काम करती है तो उसे नियमों के अनुसार राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है.

'हिमाचल के हितों से समझौता मंजूर नहीं'

प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रदेश के अधिकारों और हितों से समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील से गाद निकालना एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को विश्वास में लेना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल की जमीन पर बिना अनुमति कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा.

'4500 करोड़ का एरियर दे BBMB'

मंत्री राजेश धर्माणी ने BBMB से जुड़े पुराने वित्तीय मामलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BBMB पर हिमाचल प्रदेश सरकार के करीब 4500 करोड़ रुपये के एरियर की देनदारी तय हुई थी, लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और सरकार इसे गंभीरता से उठा रही है.