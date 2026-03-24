हिमाचल में 4 IPS अधिकारियों का तबादला, जहूर एच जैदी को IGP नियुक्त किया गया
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 9:28 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 4 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए. गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, गुड़िया रेप व मर्डर केस में कस्टोडियल डेथ मामले में जमानत पर रिहा एवं पोस्टिंग का इंतजार कर रहे जहूर एच जैदी को शिमला स्थित पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकादमी में इंस्पेक्टर जनरल (IGP) नियुक्त किया गया है.
वहीं, 2009 बैच के गुरुदेव चंद शर्मा को शिमला में लॉ एंड ऑर्डर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह, पहले से ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे विंग में DIG के पद पर तैनात थे और अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. संजीव गांधी को टीटीआर में डीआईजी लगाया गया. राज्य सरकार ने 2012 बैच के संजीव कुमार गांधी जो अभी तक कार्मिक विभाग में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे शिमला में DIG के पद पर तैनात किया गया है.
अमित यादव को कमांडेंट सकोह बटालियन लगाया
इसके अलावा, 2019 बैच के अमित याद को कांगड़ा जिला के सकोह स्थित 2nd इंडियन रिजर्व बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है. वह, अशोक रत्न (SP कांगड़ा) को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त करेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फेरबदल प्रशासनिक जरूरतों और जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है. आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी किए गए हैं.
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