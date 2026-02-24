ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में खुलने जा रही है बड़ी यूनिवर्सिटी, युवाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान, जानें क्या होगा इसमें खास?

हिमाच सरकार 'ग्लोबल स्किल्स एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी' स्थापित करेगी ( FILE PHOTO )

शिमला: प्रदेश सरकार ने हाल ही में जिला चंबा में 'ग्लोबल स्किल्स एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी' स्थापित करने को मंजूरी दी है. इस विश्वविद्यालय के स्थापित होने से राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, डिजिटल एवं कौशल विकास के सुदृढ़ीकरण को नई दिशा मिलेगी. जिला चंबा की सिहुंता तहसील के मौहल चलेरा में स्थापित हो रहा ये विश्वविद्यालय युवाओं को कौशल-आधारित, व्यावसायिक और उद्योगोन्मुखी शिक्षा प्रदान करेगा. इस निर्णय से युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ेगी, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. सरकार के 'सीखो और कमाओं' मॉडल से प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा. इस संस्थान द्वारा क्रेडिट-आधारित और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित किए जाएगें. युवाओं के लिए आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियों के अनुरूप ऑनलाइन, ब्लेंडेड और अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति को अपनाया जाएगा. पढ़ाए जाएंगे ये पाठ्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 'राज्य सरकार विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय में हेल्थकेयर एवं एलाइड साइंसेज़, मैनेजमेंट एवं कॉमर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, हॉस्पिटैलिटी एवं कुलिनरी आर्ट्स, इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, अपैरल एंड टैक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक एवं पेट्रोकेमिकल्स, फिटनेस एंड फिजिकल एजूकेशन, कार्पेटिंग एंड फर्नीचर, ड्रोन डेवलपमेंट एंड एपलिकेशन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, कृषि और भाषाओं से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएगें. राज्य सरकार की दूरदर्शिता को प्रदर्शित कर रही इस पहल के तहत उद्योगों की मांग और वैश्विक मानकों के अनुरूप भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है. विश्वविद्यालय की स्थापना से जिला चंबा और पूरे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी और शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे.'