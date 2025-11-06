ETV Bharat / state

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को जारी होंगे 1899 करोड़, सीएम सुक्खू ने प्रोजेक्ट को बताया वेरी इंपोर्टेंट

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 1899 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी करेगी. अब तक भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के तौर पर 460 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं. इस परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की 1899 करोड़ रुपए की राशि जल्द दी जाएगी.

शिमला में पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 460 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण की आवंटन राशि जारी कर लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है. अब 1899 करोड़ रुपये की अन्य आवंटन राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल कांगड़ा जिले की बल्कि राज्य के आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. हवाई अड्डे के विस्तार से इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र में हाई एंड टूरिस्ट भी आकर्षित होंगे.

बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए चलाई जा रही परियोजना की भी समीक्षा की. उन्होंने हेलीपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संजौली और रामपुर हेलीपोर्ट के लिए डीजीसीए से परिचालन प्राधिकरण मिल गया है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही परिचालन शुरू किया जाना चाहिए. उन्होंने मंडी जिला के कांगनीधार, कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर, कुल्लू जिला के सुल्तानपुर, किन्नौर जिला के रिकांगपिओ और हमीरपुर जिले के जसकोट में स्थापित किए जा रहे अन्य हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की.