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सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को मिलेगा नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मशीनरी-उपकरणों पर खर्च होंगे 3 हजार करोड़

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में किसी भी तरह की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए बुनियादी सुधारों के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल सरकार प्रदेश के सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को सरकार 'नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस' (NPA) प्रदान करेगी.

सीएम सुक्खू ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए वो आने वाले महीनों में स्वयं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करेंगे और वहां डॉक्टरों के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे. सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त स्टाफ और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस कर एम्स दिल्ली के स्तर का बनाना है. इसके लिए आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां के क्षेत्रीय और जोनल अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है. उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से हिमाचल में पहली बार 'रोबोटिक सर्जरी' जैसी अत्याधुनिक सुविधा शुरू की गई है, जिसके लिए पहले मरीजों को भारी.भरकम खर्च कर राज्य से बाहर जाना पड़ता था. सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर किया जाए, ताकि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार स्टाफ और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. इससे लोगों को उनके घरों के निकट ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में चल रही विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की स्थिति की भी समीक्षा की.

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