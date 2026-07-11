31 अगस्त 2028 से पहले पास करना होगा टैट, हिमाचल के इतने हजार शिक्षकों के लिए खुला बड़ा रास्ता
हिमाचल सरकार की बड़ी तैयारी. कार्यरत शिक्षकों के लिए हर साल तीन बार टैट कराने का प्रस्ताव.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 7:11 PM IST
शिमला: हिमाचल के हजारों सरकारी शिक्षकों के लिए राहत और चुनौती, दोनों एक साथ सामने आने वाली हैं. राहत इसलिए क्योंकि अब उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टैट) पास करने के लिए हर साल तीन मौके मिल सकते हैं. वहीं, चुनौती इसलिए कि तय समय सीमा तक टैट उत्तीर्ण नहीं करने पर उनकी सरकारी नौकरी पर भी संकट खड़ा हो सकता है. इसी बीच प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को कार्यरत शिक्षकों के लिए हर वर्ष तीन बार टैट आयोजित करने का प्रस्ताव भेज दिया है. इसके साथ ही करीब सात हजार शिक्षकों के लिए विशेष टैट परीक्षा कराने की भी सिफारिश की गई है, ताकि सभी शिक्षक समय रहते पात्रता हासिल कर सकें.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने कार्यरत शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक टैट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है. इसी के मद्देनजर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर उन टीजीटी (आर्ट्स, मेडिकल और नॉन-मेडिकल) शिक्षकों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है, जिन्होंने अभी तक टैट पास नहीं किया है. विभाग ने शिक्षकों का नाम, पद, नियुक्ति तिथि और वर्तमान विद्यालय सहित विस्तृत जानकारी मांगी है, ताकि आगे की कार्ययोजना तैयार की जा सके.
बिना टैट वाले इतने शिक्षक
विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में फिलहाल बिना टैट वाले शिक्षकों की संख्या पांच हजार से कम है. हालांकि, आगामी वर्षों में होने वाली परीक्षाओं और संभावित जरूरत को देखते हुए करीब सात हजार शिक्षकों के लिए विशेष टैट परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. विभाग का मानना है कि यदि शिक्षकों को हर वर्ष तीन अवसर मिलेंगे तो वे समय रहते टैट पास कर सकेंगे और उनकी सेवाओं पर किसी तरह का संकट नहीं आएगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली अतिरिक्त मोहलत
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन (सिविल) संख्या 53434/2025 में दिए गए आदेश के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए टैट उत्तीर्ण करने की समय-सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है. अब संबंधित सभी शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक अनिवार्य रूप से टैट पास करना होगा.
समय सीमा चूके तो जा सकती है नौकरी
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक टैट उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवाएं नियमानुसार समाप्त की जा सकती. विभाग ने सभी प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत शिक्षकों को समय रहते टैट परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित करें और इसकी नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करें.
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