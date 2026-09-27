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स्कूलों में खाली पद, वेतन विसंगति और डीए का मुद्दा, शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के सामने खोली मांगों की फेहरिस्त

शिक्षा मंत्री से मिला हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल ( @Himachal Pradesh Teachers Federation )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की लंबित मांगों और स्कूलों में खाली पड़े पदों का मुद्दा एक बार फिर सरकार के सामने पहुंचा है. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर उन्हें 40 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा है. महासंघ ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरने, वेतन विसंगतियां दूर करने और लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की. महासंघ के प्रांत अध्यक्ष विनोद सूद और महामंत्री नरेश शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे शिक्षा मंत्री के सामने रखे. महासंघ के अनुसार प्रदेश के कई स्कूलों में प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, प्रवक्ता, टीजीटी और जेबीटी समेत कई श्रेणियों के पद लंबे समय से खाली हैं. इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की मांग की गई. महासंघ ने डाइट संस्थानों में रिक्त डीपीओ और जिला उप शिक्षा निदेशालयों में उप निदेशक के पदों को नियमित आधार पर भरने की मांग की. महासंघ का कहना है कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में खाली पदों का असर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी पड़ रहा है.