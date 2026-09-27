स्कूलों में खाली पद, वेतन विसंगति और डीए का मुद्दा, शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के सामने खोली मांगों की फेहरिस्त
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का कहना है कि शिक्षक सरकार से अपनी लंबित मांगों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 7:56 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की लंबित मांगों और स्कूलों में खाली पड़े पदों का मुद्दा एक बार फिर सरकार के सामने पहुंचा है. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर उन्हें 40 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा है. महासंघ ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरने, वेतन विसंगतियां दूर करने और लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की. महासंघ के प्रांत अध्यक्ष विनोद सूद और महामंत्री नरेश शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे शिक्षा मंत्री के सामने रखे. महासंघ के अनुसार प्रदेश के कई स्कूलों में प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, प्रवक्ता, टीजीटी और जेबीटी समेत कई श्रेणियों के पद लंबे समय से खाली हैं. इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की मांग की गई. महासंघ ने डाइट संस्थानों में रिक्त डीपीओ और जिला उप शिक्षा निदेशालयों में उप निदेशक के पदों को नियमित आधार पर भरने की मांग की. महासंघ का कहना है कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में खाली पदों का असर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी पड़ रहा है.
वेतन विसंगति और लंबित डीए का मुद्दा
शिक्षकों की आर्थिक मांगों को लेकर भी प्रतिनिधिमंडल ने कई मुद्दे उठाए. इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षकों के वेतन में अंतर दूर करना, लंबित डीए की किस्तों और बकाया राशि का भुगतान करना और नए वेतनमान से जुड़े लंबित भत्ते जारी करना शामिल है. महासंघ ने लंबे समय से एक ही पद पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों को विशेष वेतन लाभ देने और दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को विशेष वेतन वृद्धि देने की मांग भी की. महासंघ ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने का मुद्दा भी शिक्षा मंत्री के सामने रखा. प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों से जुड़ी वित्तीय और सेवा संबंधी लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की.
कॉम्प्लेक्स नीति में अधिकार और जिम्मेदारियां तय करने की मांग
शिक्षक महासंघ ने नई कॉम्प्लेक्स नीति में अलग-अलग पदों की भूमिका, अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट करने की मांग की. इसमें सीएटी, बीईओ, जेबीटी, एचटी, सीएंडवी, टीजीटी, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के अधिकार एवं जिम्मेदारियां तय करने की बात कही गई. महासंघ ने अप्रैल 2010 से पहले नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत देने की मांग की. इसके साथ ही एसीआर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों तथा बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग भी रखी गई.
एनटीटी आउटसोर्स भर्ती पर रोक की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी शिक्षकों की आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने की मांग की. इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों, एसएमसी प्रवक्ताओं और समग्र शिक्षा के आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया गया. महासंघ ने विद्या उपासकों को वर्ष 2000 से 2007 तक के सात इन्क्रीमेंट देने की मांग की. महासंघ ने डीपीई शिक्षकों को फिजिकल एजुकेशन प्रवक्ता का पदनाम और समान वेतन देने की मांग की. इसके अलावा टीजीटी हिंदी और संस्कृत को टीजीटी के समान वेतन देने का मुद्दा भी 40 सूत्रीय मांग-पत्र में शामिल रहा.
छात्रों से जुड़ी मांगों पर भी खींचा सरकार का ध्यान
महासंघ ने विद्यार्थियों से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए. 9वीं और 11वीं कक्षा के पंजीकरण में अपार आईडी की अनिवार्यता से प्रवासी बच्चों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए राहत देने की मांग की गई. इसके साथ ही 9वीं और 11वीं के प्रश्नपत्रों को बोर्ड कक्षाओं की तर्ज पर ड्रॉइंग सेंटर से उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई. महासंघ ने सरकारी स्कूलों में वर्दी की एकरूपता सुनिश्चित करने और चतुर्थ श्रेणी के पदों को मल्टीटास्क वर्कर के माध्यम से भरने की मांग भी की. महासंघ ने कहा कि मांग-पत्र में शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है.
महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रमुख शशि शर्मा ने कहा कि शिक्षक अपनी लंबित मांगों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं. उन्होंने कहा कि 40 सूत्रीय मांग-पत्र में शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं. महासंघ ने उम्मीद जताई कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देगी.
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