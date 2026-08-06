स्कूल में शराब, छात्रों से मारपीट, शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती, हिमाचल के सरकारी शिक्षक को जबरन किया रिटायर
शिक्षा विभाग का कहना है कि एक सरकारी शिक्षक से अनुशासित, जिम्मेदार और विद्यार्थियों के लिए आदर्श आचरण की अपेक्षा की जाती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 8:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की जवाबदेही और अनुशासन को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. स्कूल में शराब के नशे में पहुंचने, सरकारी जिम्मेदारियों की अनदेखी करने, बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने तथा छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट जैसे गंभीर आरोपों में घिरे एक सरकारी शिक्षक को विभाग ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) का दंड दिया है. लंबी विभागीय जांच, आरोपों पर शिक्षक के जवाब, उपलब्ध साक्ष्यों और अंतिम सुनवाई के बाद शिक्षा निदेशालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संबंधित शिक्षक का आचरण सेवा नियमों के विपरीत है और इससे विद्यार्थियों व शिक्षा व्यवस्था की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऐसे में विभाग ने बर्खास्तगी के बजाय अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला लेते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में अनुशासन और विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
20 मार्च 2025 को शुरू हुई थी विभागीय कार्रवाई
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, चंबा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांभो में टीजीटी (नॉन मेडिकल) के रूप में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कांगड़ा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय कंड में तैनात मोहिंदर सिंह के खिलाफ 20 मार्च 2025 को विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी. उन पर कई बार शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने, सरकारी दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करने, बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे.
शिक्षक ने विभागीय जांच के दौरान सभी आरोपों से इनकार करते हुए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया. उन्होंने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और वीडियो साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दावा किया. हालांकि विभागीय जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद शिक्षा विभाग ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक माना. इसके बाद केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत 31 जुलाई 2026 से उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड देने के आदेश जारी किए गए.
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि एक सरकारी शिक्षक से अनुशासित, जिम्मेदार और विद्यार्थियों के लिए आदर्श आचरण की अपेक्षा की जाती है. सभी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों, सेवा अवधि और स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर विचार करने के बावजूद विभाग ने माना कि इस मामले में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है. हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षक को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रचलित नियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे.
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