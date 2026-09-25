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हिमाचल के स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करेंगे शिक्षक

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई का फोकस सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, सहयोग, संवाद और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. प्रदेश सरकार यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के सहयोग से एचपी एफयूटीयूआरईएस (शिक्षकों के कौशल विकास, उत्कृष्टता, समझ, तत्परता, समानता और स्थिरता के लिए आधार) कार्यक्रम लागू कर रही है. इसके तहत स्कूलों में कौशल आधारित शिक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

हिमाचल सरकार ने यूनेस्को के साथ एचपी एफयूटीयूआरईएस कार्यक्रम को लेकर एमओयू किया है. कार्यक्रम के तहत ग्रीनिंग एजुकेशन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है. वहीं, खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में मूल्य शिक्षा विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है. कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी समग्र शिक्षा की ओर से आगे बढ़ाई जा रही है.

छह जिलों के 18 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण

इसी कड़ी में शिमला में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के 18 शिक्षकों ने भाग लिया. कार्यशाला में मेलबर्न विश्वविद्यालय की प्रो. एस्थर केयर और अमेरिका से सुश्री हेलेन प्रमुख रिसोर्स पर्सन के तौर पर शामिल हुईं. कार्यशाला में शिक्षकों को बताया गया कि कौशल आधारित शिक्षा को रोजमर्रा की कक्षा में किस तरह प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है. शिक्षकों ने ऐसी कक्षा गतिविधियां तैयार करना सीखा, जिनके जरिए बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सहयोग, रचनात्मकता और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित किए जा सकें.

पाठ योजनाओं में भी किया गया बदलाव

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने पाठ योजनाओं और कक्षा गतिविधियों में बदलाव किए. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सुनने और लिखने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सोचने, चर्चा करने, सवाल पूछने, समस्या का समाधान खोजने, अपने विचार व्यक्त करने और टीम के साथ काम करने के अधिक अवसर देना रहा. प्रशिक्षण के बाद संबंधित स्कूलों में इन तरीकों के कक्षा में इस्तेमाल का भी अवलोकन किया जा रहा है. यानी कार्यक्रम सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के बाद कक्षा में इसके वास्तविक इस्तेमाल पर भी नजर रखी जा रही है.