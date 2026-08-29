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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बड़ा फेरबदल, 94 प्रधानाचार्यों के तबादले, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के तबादले ( ETV BHARAT )