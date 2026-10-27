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सरकारी स्कूलों के छात्रों ने JEE-NEET में गाड़े सफलता के झंडे, सुपर-100 से 68 होनहारों को मिली कामयाबी

हिमाचल में निःशुल्क कोचिंग का दिखा असर ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: आर्थिक तंगी को प्रतिभा के आड़े न आने देने की पहल अब रंग दिखाने लगी है. हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. समग्र शिक्षा के ‘सुपर-100’ कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कोचिंग हासिल कर रहे विद्यार्थियों में से 36 ने JEE और 32 ने NEET परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. इस उपलब्धि ने साबित किया है कि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलें तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंच सकते हैं.

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