सरकारी स्कूलों के छात्रों ने JEE-NEET में गाड़े सफलता के झंडे, सुपर-100 से 68 होनहारों को मिली कामयाबी
सुपर-100 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को JEE और NEET की तैयारी के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:30 PM IST
शिमला: आर्थिक तंगी को प्रतिभा के आड़े न आने देने की पहल अब रंग दिखाने लगी है. हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. समग्र शिक्षा के ‘सुपर-100’ कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कोचिंग हासिल कर रहे विद्यार्थियों में से 36 ने JEE और 32 ने NEET परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. इस उपलब्धि ने साबित किया है कि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलें तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंच सकते हैं.
IIT रुड़की में एक, NIT हमीरपुर में पांच विद्यार्थियों को प्रवेश
JEE में सफल 36 विद्यार्थियों में से एक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, पांच ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर और एक ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश हासिल किया है. इसके अलावा 16 विद्यार्थियों ने अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लिया है. वहीं, 12 विद्यार्थियों ने बेहतर ऑल इंडिया रैंक के साथ शीर्ष संस्थानों में प्रवेश की उम्मीद में एक साल और तैयारी करने का निर्णय लिया है.
NEET में 32 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में भी सरकारी स्कूलों के 32 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है. इनमें से दो विद्यार्थियों ने MBBS और BAMS जैसे चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है. चार अन्य विद्यार्थियों ने रेडियोलॉजी, पैरामेडिकल और BSc जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है. शेष विद्यार्थी आगामी सत्र में प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुटे हैं.
अवंती फेलोज के सहयोग से चल रही पहल
समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश, अवंती फेलोज के सहयोग से सुपर-100 कार्यक्रम संचालित कर रहा है. इसके तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को JEE और NEET की तैयारी के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग, अध्ययन सामग्री, बूटकैंप और विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाता है. कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सपनों को अधूरा नहीं रहने देना है.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना लक्ष्य
समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. सुपर-100 जैसी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर मंच प्रदान कर रही है. उन्होंने JEE और NEET में सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
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