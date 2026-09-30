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2 अक्टूबर को नहीं मिलेगा 1500 रुपये और 300 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा! जानें अब कब खुलेगा लाभ का रास्ता?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जिन परिवारों को मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद और 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने की उम्मीद है, उनके लिए फिलहाल इंतजार और बढ़ गया है. सरकार की ओर से इस योजना को 2 अक्टूबर को लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन अब तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 अक्टूबर को योजना का शुभारंभ नहीं होगा. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह योजना के नौवें चरण में प्राप्त हुए हजारों आवेदनों की वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो पाई है. प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के बाद अब संबंधित विभाग इनकी जांच और सत्यापन में जुटा है. वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक महीने तक का समय लग सकता है.

योजना के शुभारंभ की नई तारीख को लेकर अभी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के चार साल पूरे होने से जोड़कर देखा जा रहा है. प्रदेश में सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर बड़े कार्यक्रम के दौरान योजना को लॉन्च किया जा सकता है. चर्चा यह भी है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर इस योजना का शुभारंभ कर सकती हैं. हालांकि, अभी यह केवल संभावित कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है और अंतिम फैसला सरकार की ओर से लिया जाना बाकी है.

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में ऐसे परिवारों को भी योजना में शामिल किए जाने की घोषणा की है, जिन्होंने मनरेगा में एक दिन भी काम नहीं किया है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब ऐसे परिवारों के लिए योजना का लाभ लेने का रास्ता खुलने की उम्मीद जगी है, लेकिन फिलहाल यह मामला सरकार के स्तर पर ही है और इसके लिए आगामी आदेशों का इंतजार किया जा रहा है. इतना ही नहीं, योजना के लिए जरूरी गाइडलाइन भी अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई है. ऐसे में 2 अक्टूबर को योजना शुरू करने के बजाय सरकार अब वेरिफिकेशन और गाइडलाइन तैयार होने का इंतजार कर रही है.

पहले वेरिफिकेशन, फिर मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत लाभ देने से पहले आवेदन करने वाले परिवारों की पात्रता जांची जा रही है. नौवें चरण में आए आवेदनों की संख्या काफी अधिक होने के कारण वेरिफिकेशन में समय लग रहा है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को ही मिले. वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद पात्र परिवारों की सूची तैयार होगी. इसके बाद योजना की अंतिम गाइडलाइन के अनुसार लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यही कारण है कि फिलहाल 2 अक्टूबर को योजना शुरू करना संभव नहीं हो पाया है.

1500 रुपये और 300 यूनिट बिजली पर टिकी नजरें

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान प्रस्तावित है. योजना को लेकर प्रदेश के उन परिवारों में खासा इंतजार है, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार वेरिफिकेशन और गाइडलाइन का काम कब तक पूरा करती है और योजना की नई लॉन्चिंग डेट कब तय होती है. अगर योजना को सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर से जोड़ा जाता है, तो दिसंबर में इसके शुभारंभ की तस्वीर साफ हो सकती है.

योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन (ETV Bharat GFX)

आवेदन से लाभ मिलने तक ये है पूरी प्रक्रिया

सरकार की ओर से योजना को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन आवेदन करने के बाद सीधे खाते में राशि पहुंचने या बिजली की सुविधा का लाभ मिलने तक कई स्तरों पर आवेदनों की जांच और सत्यापन होना है. यानी योजना का लाभ पाने के लिए सिर्फ आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए पात्रता की जांच से लेकर बैंक खाते और आधार से जुड़ी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी.

दरअसल, योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जानी है. सबसे पहले संबंधित पंचायत सचिव आवेदनों की जांच और वेरिफिकेशन करेंगे. इसके बाद इन्हीं आवेदनों का ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटी द्वारा दोबारा सत्यापन किया जाएगा. इस प्रक्रिया के बाद पंचायत सचिव पात्र आवेदनों की एंट्री संबंधित सॉफ्टवेयर में करेंगे. इसके बाद खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ स्तर पर भी इन आवेदनों को वेरिफाई किया जाएगा. इतना ही नहीं, सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित परिवारों के आधार लिंक और बैंक सिडिंग की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी. इसके बाद ही पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने की दिशा में आगे की कार्रवाई होगी. ऐसे में आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक कई स्तरों की जांच और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के कारण इसमें समय लगना स्वाभाविक है.

परिवारों की संख्या (ETV Bharat GFX)

ऐसे होता है चयन, इन परिवारों का बना है पूल

योजना के मानदंड में छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. इनमें ऐसे परिवार जिनमें 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हों, अथवा जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध सदस्य हों और 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो. ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो और जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो. इसमें विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं शामिल किया जाएगा. ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो. ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन काम किया हो. ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हों. ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग अथवा बिस्तर पर पड़े (Bedridden) हो गया हो को अपना परिवार सुखी परिवार योजना में शामिल किया जाएगा.

पूल में आने पर भी हो सकते हैं बाहर

प्रदेश सरकार ने योजना में अंतिम पात्र परिवारों के चयन के लिए बाहर रखने के मानदंड भी तय किए हैं. यानी चयन मानदंड श्रेणी में आने के बाद भी यदि परिवार पर इनमें से कोई शर्त लागू होती है तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा. बहिष्करण (Exclusions) के तहत जिस परिवार का कोई भी सदस्य आयकर देता हो, उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 75,000 रुपये से अधिक होने पर परिवार बाहर हो जाएगा. जिन परिवारों के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वे पात्र नहीं होंगे. वहीं, जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या निजी नौकरी में है, उसे भी योजना से बाहर रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के बल्ह में कहा था कि योजना का लाभ लेने के लिए मनरेगा में 1 दिन काम करने की अनिवार्य शर्त हटाई जाएगी. इसके अतिरिक्त आय सीमा को भी 75 हजार किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि योजना में शामिल 21 वर्ष से अधिक की सभी पात्र महिलाओं को 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी.

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