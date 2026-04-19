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इन सरकारी अफसरों के वेतन कटौती की अधिसूचना जारी, सैलरी में लगेगा 30 और 20 प्रतिशत कट

हिमाचल प्रदेश में गहराया आर्थिक संकट! सरकार ने बड़े अधिकारियों के वेतन में 20% से 30% तक की कटौती स्थगन के आदेश जारी किए हैं.

अधिकारियों की वेतन कटौती की अधिसूचना
अधिकारियों की वेतन कटौती की अधिसूचना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 1:16 PM IST

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Updated : April 19, 2026 at 1:29 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है. खजाना खाली होने के चलते सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया था. बीते कल सीएम, डिप्टी समेत मंत्रियों के वेतन कटौती की अधिसूचना जारी कर दी गई थी. वहीं, अब सरकार ने उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अगले छह महीने के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किया है. अब सरकारी आदेशों के बाद अफसरों की जेब पर भी कैंची चल गई है.

वित्त विभाग की ओर से 18 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये कटौती अप्रैल 2026 के वेतन से प्रभावी होगी, जिसका भुगतान मई माह में किया जाना है. यानि इस बार अधिकारियों को वेतन कटौती के साथ मिलेगा.

सरकारी की ओर से जारी अधिसूचना
सरकारी की ओर से जारी अधिसूचना (ETV Bharat)

किन अधिकारियों की सैलरी में कितनी कटौती?

सरकार ने अधिकारियों को दो श्रेणियों में बांटा है, जिनके वेतन का एक हिस्सा अस्थाई रूप से रोका जाएगा. पहली श्रेणी में वेतन में 30% की कटौती होगी. इस श्रेणी में राज्य के सबसे वरिष्ठ पदों को रखा गया है. दूसरी श्रेणी के अफसरों में 20 प्रतिशत वेतन कटौती होगी. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और प्रधान सचिव, DGP और ADGP, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक. इन अधिकारियों की सैलरी मई से 30 प्रतिशत तक कट कर आएगी. इनके वेतन पर सबसे अधिक मार पड़ेगी सचिव और विभागाध्यक्ष, IG, DIG, और SSP, SP स्तर तक के अन्य पुलिस अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक और DFO स्तर तक के अधिकारियों की सैलरी पर 20 प्रतिशत कट लगा है.

पेंशन, सैलरी और भत्तों का क्या होगा

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा है कि ये कटौती नहीं है, बल्कि 'स्थगन' (सेलरी डेफर) है. वेतन से काटे गए पैसे को राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरने पर भविष्य में वापस दिया जाएगा. वेतन का यह हिस्सा स्थगित होने से कर्मचारियों के पेंशन लाभ, ग्रेच्युटी या छुट्टी के बदले मिलने वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसकी गणना पूरे वेतन के आधार पर ही होगी. इनकम टैक्स, NPS और GPF जैसी वैधानिक कटौतियां कुल वेतन पर ही काटी जाएंगी, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी समस्या न आए.

वहीं, जिन कर्मचारियों की सैलरी से लोन की किश्तें कटती हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान है. वो अपने DDO को शपथ पत्र दे सकते हैं, जिसके बाद लोन की किश्त काटने के बाद बचे हुए वेतन पर ही कटौती लागू होगी. सेलरी डेफर का ये आदेश न केवल सरकारी विभागों, बल्कि उन सभी बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों पर भी लागू होगा जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं.

क्लास वन और टू को सीएम ने दी थी राहत

अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल ने मितव्ययी राजकोषीय प्रबंधन सख्ती से बजट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है. सरकार का ये कदम राज्य की खस्ता आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करता है. हालांकि, यह आदेश केवल राजपत्रित अधिकारियों और उच्च पदों पर ही लागू किया गया है, निचले स्तर के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है. हाल ही में मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस के मौके पर दिए भाषण में क्लास वन और क्लास टू श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में कट न लगाने का ऐलान कर दिया था. इससे पहले इनकी सैलरी पर भी कट लगाने पर फैसला हुआ था.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सीएम, डिप्टी सीएम सहित अन्यों के वेतन में कटौती, अधिसूचना जारी

Last Updated : April 19, 2026 at 1:29 PM IST

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