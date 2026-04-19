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इन सरकारी अफसरों के वेतन कटौती की अधिसूचना जारी, सैलरी में लगेगा 30 और 20 प्रतिशत कट

अधिकारियों की वेतन कटौती की अधिसूचना ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है. खजाना खाली होने के चलते सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया था. बीते कल सीएम, डिप्टी समेत मंत्रियों के वेतन कटौती की अधिसूचना जारी कर दी गई थी. वहीं, अब सरकार ने उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अगले छह महीने के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किया है. अब सरकारी आदेशों के बाद अफसरों की जेब पर भी कैंची चल गई है. वित्त विभाग की ओर से 18 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये कटौती अप्रैल 2026 के वेतन से प्रभावी होगी, जिसका भुगतान मई माह में किया जाना है. यानि इस बार अधिकारियों को वेतन कटौती के साथ मिलेगा. सरकारी की ओर से जारी अधिसूचना (ETV Bharat) किन अधिकारियों की सैलरी में कितनी कटौती? सरकार ने अधिकारियों को दो श्रेणियों में बांटा है, जिनके वेतन का एक हिस्सा अस्थाई रूप से रोका जाएगा. पहली श्रेणी में वेतन में 30% की कटौती होगी. इस श्रेणी में राज्य के सबसे वरिष्ठ पदों को रखा गया है. दूसरी श्रेणी के अफसरों में 20 प्रतिशत वेतन कटौती होगी. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और प्रधान सचिव, DGP और ADGP, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक. इन अधिकारियों की सैलरी मई से 30 प्रतिशत तक कट कर आएगी. इनके वेतन पर सबसे अधिक मार पड़ेगी सचिव और विभागाध्यक्ष, IG, DIG, और SSP, SP स्तर तक के अन्य पुलिस अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक और DFO स्तर तक के अधिकारियों की सैलरी पर 20 प्रतिशत कट लगा है.