33 लाख नहीं, एक-एक करोड़ और नौकरी देगी सुक्खू सरकार, कबड्डी खिलाड़ियों से मिले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की बेटियां इसी तरह आगे बढ़ती रहें और नए मुकाम हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन करती रहें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:01 PM IST
शिमला: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाली हिमाचल की खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. पहले 33-33 लाख रुपये की घोषित इनामी राशि को बढ़ाकर अब पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को एक-एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही तीनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है. मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला सचिवालय में खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद यह घोषणा की.
मुलाकात के दौरान, भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित हिमाचल की खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पहले घोषित 33-33 लाख रुपये की इनामी राशि को बढ़ाकर एक-एक करोड़ रुपये करने की मांग रखी. इसके साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरी देने की मांग भी मुख्यमंत्री से की. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की इन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया.
33 लाख की घोषणा से नाखुश थीं खिलाड़ी
दरअसल, जापान में आयोजित 20वें एशियाड खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार ने पुरस्कार राशि का ऐलान किया था. इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित अन्य खिलाड़ियों को 33-33 लाख रुपये देने की घोषणा की गई थी. कबड्डी खिलाड़ियों ने इस राशि पर नाराजगी जताते हुए गोल्ड मेडल जीतने पर कम से कम एक-एक करोड़ रुपये देने की मांग की थी.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अब कबड्डी टीम की हिमाचली खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही इनके सम्मान में समारोह आयोजित करेगी. इसके साथ ही तीनों खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जाएगा. पुलिस विभाग में नौकरी नहीं चाहने वाली खिलाड़ियों को खेल विभाग में नियुक्ति दी जाएगी. खिलाड़ियों को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित भी किया जाएगा.
रेणुका ठाकुर को भी एक करोड़ रुपये देने का ऐलान
मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर के लिए भी एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की बेटियां इसी तरह आगे बढ़ती रहें और नए मुकाम हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन करती रहें.
पुष्पा राणा ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने कहा कि उन्होंने सोमवार को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुरस्कार राशि और नौकरी को लेकर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने और सरकारी नौकरी देने पर सहमति जताई है.
खेलों में आगे बढ़ने के युवाओं के पास कई मौके
कबड्डी खिलाड़ियों ने कहा कि कबड्डी ऐसा खेल है, जिसमें आर्थिक कठिनाइयों के कारण युवाओं को अपनी मेहनत और खेल छोड़ने की जरूरत नहीं है. यदि कोई बच्चा स्कूल स्तर से कबड्डी खेलना शुरू करता है, तो उसके आगे बढ़ने के कई अवसर हैं. स्कूलों में पीटी, डीपीई और डीपी जैसे प्रशिक्षक खिलाड़ियों को अभ्यास करवाते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं. स्कूल स्तर के बाद भी खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के कई मौके मौजूद हैं. युवा स्पोर्ट्स हॉस्टल और अकादमियों में शामिल होकर बेहतर प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते है. खेल के क्षेत्र में मेहनत करने वाले युवाओं के लिए आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने में युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. खेल युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, अनुशासन में रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का अवसर देता है.
सावन बरवाल और उड़नपरी सीमा के लिए भी बड़ा ऐलान
एशियन गेम्स में हिमाचल के अन्य पदक विजेताओं के लिए भी सरकार ने पुरस्कार राशि का ऐलान किया है. मैराथन में सिल्वर मेडल जीतने वाले मंडी के सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये और 10,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली चंबा की सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है.
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