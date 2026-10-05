ETV Bharat / state

33 लाख नहीं, एक-एक करोड़ और नौकरी देगी सुक्खू सरकार, कबड्डी खिलाड़ियों से मिले मुख्यमंत्री

कबड्डी खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR )

शिमला: एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने वाली हिमाचल की खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. पहले 33-33 लाख रुपये की घोषित इनामी राशि को बढ़ाकर अब पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को एक-एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही तीनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है. मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला सचिवालय में खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद यह घोषणा की.