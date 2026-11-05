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दीपावली पर HRTC के 8,500 पेंशनरों को सरकार ने दी बड़ी राहत, 3% DA जारी करने के आदेश

HRTC पेंशनरों को 3% DA जारी करने के आदेश ( ETV Bharat )

शिमला: आंदोलन की तैयारी के बीच प्रदेश की सुक्खू सरकार हरकत में आ गई है. सरकार लंबे समय से अपने वित्तीय हक के इंतजार में बैठे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के करीब 8,500 पेंशनरों के लिए सरकार ने राहत का दरवाजा खोला है. पेंशनरों की नाराजगी और आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने दीपावली के पावन पर्व पर उन्हें 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का फैसला लिया है.

HRTC पेंशनरों को 3% DA जारी करने के आदेश