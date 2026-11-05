दीपावली पर HRTC के 8,500 पेंशनरों को सरकार ने दी बड़ी राहत, 3% DA जारी करने के आदेश
रामपुर से लौटते ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बुलाई अधिकारियों की बैठक. वेतन, पेंशन और लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान पर भी दिए निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:15 AM IST
शिमला: आंदोलन की तैयारी के बीच प्रदेश की सुक्खू सरकार हरकत में आ गई है. सरकार लंबे समय से अपने वित्तीय हक के इंतजार में बैठे हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के करीब 8,500 पेंशनरों के लिए सरकार ने राहत का दरवाजा खोला है. पेंशनरों की नाराजगी और आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने दीपावली के पावन पर्व पर उन्हें 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का फैसला लिया है.
HRTC पेंशनरों को 3% DA जारी करने के आदेश
हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रामपुर से लौटते ही अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए. सरकार के इस फैसले से लंबे समय से डीए का इंतजार कर रहे पेंशनरों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उनकी पूरी मांग अभी भी अधूरी है. पेंशनर 3 प्रतिशत के बजाय कुल 8 प्रतिशत डीए जारी करने की मांग कर रहे हैं.
आंदोलन करने की तैयारी में थे पेंशनर
दरअसल, एचआरटीसी पेंशनरों के लंबित वित्तीय भुगतान का मामला पिछले काफी समय से लगातार गरमाया हुआ था. बकाया राशि, महंगाई भत्ता और अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर पेंशनरों में रोष बढ़ रहा था. स्थिति यह थी कि मांगें पूरी न होने पर पेंशनर आंदोलन का रास्ता अपनाने की तैयारी में थे. ऐसे में सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पेंशनरों को 3 प्रतिशत डीए जारी करने का निर्णय लिया है.
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. इसके साथ ही लंबे समय से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर भी गंभीरता दिखाने को कहा गया. अधिकारियों को पेंशन से संबंधित लंबित मामलों और मेडिकल बिलों का चरणबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान संबंधी परेशानियों से राहत मिले. हालांकि, 3 प्रतिशत डीए जारी करने का फैसला होने के बावजूद पेंशनरों की 8 प्रतिशत डीए की मांग अभी पूरी नहीं हुई है.
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