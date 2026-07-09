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OPS पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, इन हजारों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा.

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OPS पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:48 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. राज्य सरकार ने तय किया है कि 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों या रिक्तियों पर भर्ती हुए कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा. लंबे समय से इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार से निर्णय लेने की मांग कर रहे थे.

OPS के दायरे में आएंगे पात्र कर्मचारी

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों को अब केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में स्थानांतरित किया जाएगा. इस राशि पर कर्मचारियों को जीपीएफ की निर्धारित दर के अनुसार ब्याज भी मिलेगा.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. जो कर्मचारी इस दौरान सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के अनुसार सभी पात्र लाभ दिए जाएंगे. इससे बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा.

हजारों कर्मचारियों की पुरानी मांग हुई पूरी

सरकार के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से हिमाचल में पुरानी पेंशन व्यवस्था पहले ही बहाल की जा चुकी थी, जिसकी अधिसूचना 4 मई 2023 को जारी की गई थी. अब नए फैसले के तहत उन कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, जिनकी नियुक्ति बाद में हुई, लेकिन जिन पदों का विज्ञापन 15 मई 2003 से पहले जारी किया गया था. सरकार का कहना है कि इस निर्णय से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी.

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