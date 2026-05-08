हिमाचल पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, सुक्खू सरकार ने फिर नोटिफाई किया ₹500 करोड़ का लोन
राज्य सरकार ने ये कर्ज 7.81 फीसदी ब्याज दर पर लिया है. इससे पहले सरकार ने अप्रैल में 900 करोड़ रुपए का लोन लिया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 6:38 PM IST
शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य में कर्ज के बोझ का आंकड़ा और बढ़ने वाला है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फिर से 500 करोड़ रुपए का लोन नोटिफाई किया है. इस बारे में वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. हाल ही में सुक्खू सरकार ने 900 करोड़ रुपए का लोन लिया है. हिमाचल प्रदेश में हर महीने करीब दो हजार करोड़ रुपए सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च होते हैं. फिलहाल, ताजा अधिसूचना के अनुसार 500 करोड़ रुपए के कर्ज की रकम दस साल के लिए ली जा रही है. ये रकम खजाने में तेरह मई को आ जाएगी.
दरअसल, राज्य सरकार ने ये कर्ज 7.81 फीसदी ब्याज दर पर लिया है. इससे पहले अप्रैल महीने में 900 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था. अप्रैल में लिए गए लोन की रकम आठ तारीख को खजाने में आई थी. उसी ब्याज दर के कर्ज को कंटीन्यू करते हुए ये नई लोन रकम ली गई है. इससे राज्य सरकार को महंगे दर पर मार्केट लोन नहीं उठाना पड़ेगा. साल भर में इसकी दो किश्तें अदा की जाएंगी.
कर्मचारियों की देनदारी बनी मुसीबत
हिमाचल सरकार को कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए व एरियर अदा करना है. ये रकम दस हजार करोड़ रुपए से अधिक है. आलम ये है कि खजाने में पर्याप्त क्षमता नहीं है कि देनदारियां अदा की जा सकें. उल्लेखनीय है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व कैबिनेट मंत्रियों सहित विधायकों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दी थी. उस प्रेजेंटेशन में वित्त विभाग संभाल रहे आईएएस अधिकारी देवेश कुमार ने स्पष्ट किया था कि ट्रेजरी न तो डीए देने की स्थिति में है और न ही एरियर. उन्होंने सब्सिडी कम करने या खत्म करने की बात भी कही थी. उसके बाद ये सवाल तैरने लगा था कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी या नहीं. अलबत्ता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये भरोसा दिलाया था कि ओपीएस जारी रहेगी और कर्मचारियों को भी उनके देय लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा.
हाल ही में संपन्न बजट सेशन में सरकार ने सेलेरी डेफर करने जैसा प्रतीकात्मक कदम भी उठाया है. फिलहाल, कर्ज कथा का कोई सुखद अंत होता नजर नहीं आ रहा है. अब सरकार पांच सौ करोड़ रुपए का लोन ले रही है. फरवरी महीने में सुक्खू सरकार ने 1030 करोड़ रुपए का कर्ज लिया. उसकी ब्याज दर 7.69 फीसदी थी. इस कर्ज का सालाना ब्याज ही 79 करोड़ रुपए से अधिक बनता है. तीन साल की अवधि में 35555 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है.
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