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हिमाचल पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, सुक्खू सरकार ने फिर नोटिफाई किया ₹500 करोड़ का लोन

सुक्खू सरकार ने फिर नोटिफाई किया ₹500 करोड़ का लोन ( ETV BHARAT )