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शिक्षा विभाग ने 39 सरकारी स्कूल किए बंद, 69 को नजदीकी पाठशालाओं में किए मर्ज, गजट अधिसूचना जारी

हिमाचल सरकार ने 39 स्कूल किए बंद और 69 का किया मर्जर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में जीरो एनरोलमेंट वाले सरकारी स्कूलों को को बंद करने और कम संख्या वाले स्कूलों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में मिलने का फैसला लिया है. हालांकि स्कूल बंद करने और विलय का निर्णय विभाग की ओर से मार्च और जून महीने में ही कर दिया गया था, अब इसको लेकर गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अधिसूचना के साथ ही राज्य सरकार ने बंद और मर्ज कर दिए गए स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है. राज्य सरकार ने पांच या उससे कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों के पुनर्गठन के तहत कुल 69 स्कूलों का निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करने का फैसला लिया है. इसके अलावा शून्य छात्र नामांकन वाले कुल 39 स्कूल तत्काल प्रभाव से डिनोटिफाई कर दिए गए हैं. 39 स्कूल हुए बंद (ETV Bharat) 69 स्कूलों का निकटवर्ती पाठशालाओं में विलय शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 69 स्कूलों का निकटवर्ती पाठशालाओं में विलय किया गया है. इनमें 65 सरकारी प्राथमिक विद्यालय (GPS) और 4 सरकारी मिडिल स्कूल (GMS) शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन सभी स्कूलों का विलय तत्काल प्रभाव से किया जाएगा. साथ ही इन विद्यालयों के शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, भवन, कार्यालय रिकॉर्ड और अन्य सामग्री का स्थानांतरण विभाग द्वारा पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.