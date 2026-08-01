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शिक्षा विभाग ने 39 सरकारी स्कूल किए बंद, 69 को नजदीकी पाठशालाओं में किए मर्ज, गजट अधिसूचना जारी

जीरो एनरोलमेंट वाले 39 स्कूलों को डिनोटिफाई और 5 से कम छात्रों वाले 69 स्कूलों के विलय की गजट अधिसूचना जारी, जानें जिलावार पूरी सूची.

हिमाचल सरकार ने 39 स्कूल किए बंद और 69 का किया मर्जर
हिमाचल सरकार ने 39 स्कूल किए बंद और 69 का किया मर्जर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 2:53 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में जीरो एनरोलमेंट वाले सरकारी स्कूलों को को बंद करने और कम संख्या वाले स्कूलों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में मिलने का फैसला लिया है. हालांकि स्कूल बंद करने और विलय का निर्णय विभाग की ओर से मार्च और जून महीने में ही कर दिया गया था, अब इसको लेकर गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

अधिसूचना के साथ ही राज्य सरकार ने बंद और मर्ज कर दिए गए स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है. राज्य सरकार ने पांच या उससे कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों के पुनर्गठन के तहत कुल 69 स्कूलों का निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करने का फैसला लिया है. इसके अलावा शून्य छात्र नामांकन वाले कुल 39 स्कूल तत्काल प्रभाव से डिनोटिफाई कर दिए गए हैं.

39 स्कूल हुए बंद
39 स्कूल हुए बंद (ETV Bharat)

69 स्कूलों का निकटवर्ती पाठशालाओं में विलय

शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 69 स्कूलों का निकटवर्ती पाठशालाओं में विलय किया गया है. इनमें 65 सरकारी प्राथमिक विद्यालय (GPS) और 4 सरकारी मिडिल स्कूल (GMS) शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन सभी स्कूलों का विलय तत्काल प्रभाव से किया जाएगा. साथ ही इन विद्यालयों के शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, भवन, कार्यालय रिकॉर्ड और अन्य सामग्री का स्थानांतरण विभाग द्वारा पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.

कहां कितने स्कूलों का हुआ विलय

अधिसूचना के अनुसार सबसे अधिक 21 प्राथमिक स्कूल मंडी और 21 प्राथमिक स्कूल शिमला जिले से विलय किए गए हैं. इसके अलावा कांगड़ा के 6, किन्नौर के 6, बिलासपुर के 5, लाहौल-स्पीति के 4 (जिनमें 2 प्राथमिक और 2 मिडिल स्कूल), चंबा के 3, हमीरपुर के 2, कुल्लू के 2 और ऊना के 2 प्राथमिक स्कूल शामिल हैं. वहीं मिडिल स्कूलों में कांगड़ा का 1, लाहौल-स्पीति के 2 और मंडी का 1 स्कूल निकटवर्ती विद्यालयों में समाहित किया गया है.

69 स्कूलों को मर्जर
69 स्कूलों को मर्जर (ETV Bharat)

वहीं प्रदेश सरकार ने शून्य छात्र नामांकन वाले कुल 39 स्कूल तत्काल प्रभाव से डिनोटिफाई कर दिए हैं. इनमें 36 सरकारी प्राइमरी स्कूल (GPS) और 3 सरकारी मिडिल स्कूल (GMS) शामिल हैं. जिला-वार देखें तो शिमला में सबसे अधिक 18 स्कूल (15 प्राइमरी और 3 मिडिल), मंडी में 7, चंबा में 3, कुल्लू में 3, ऊना में 2, कांगड़ा में 2, जबकि हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 1-1 स्कूल डिनोटिफाई किया गया है.

69 को नजदीकी पाठशालाओं में किए मर्ज
69 को नजदीकी पाठशालाओं में किए मर्ज (ETV Bharat)

अधिसूचना में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इन स्कूलों के शिक्षकों को तत्काल उन विद्यालयों में समायोजित किया जाए जहां शिक्षकों की कमी है, विशेषकर ऐसे स्कूलों में जहां कोई शिक्षक तैनात नहीं है या केवल एक शिक्षक के सहारे पढ़ाई चल रही है। साथ ही गैर-शिक्षण स्टाफ, भवन, कार्यालय अभिलेख और अन्य सामग्री का प्रबंधन विभाग द्वारा पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.

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