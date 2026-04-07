ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा सेवा विस्तार या पुनर्रोजगार

प्रदेश सरकार ने इस आदेश को “अत्यंत जरूरी” श्रेणी में जारी किया है.

HIMACHAL REEMPLOYMENT POLICY
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा सेवा विस्तार या पुनर्रोजगार (DIPR)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा विस्तार, पुनर्नियोजन या पुनः संलग्नता नहीं दी जाएगी. इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि अब इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को न भेजा जाएगा और न ही स्वीकार किया जाएगा. यह निर्देश सभी विभागों और प्रशासनिक सचिवों को दे दिए गए हैं, ताकि इस नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके.

प्रस्तावों पर पूरी तरह रोक

कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को आगे न बढ़ाया जाए. यदि कोई प्रस्ताव भेजा भी जाता है, तो उसे किसी भी स्तर पर विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी पहले से सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन पर कार्य कर रहे हैं, वे अपनी तय अवधि पूरी कर सकते हैं. लेकिन अवधि समाप्त होते ही उन्हें स्वतः सेवानिवृत्त माना जाएगा और आगे कोई विस्तार नहीं मिलेगा.

छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं. सेवा विस्तार का मुद्दा लंबे समय से विवादों में रहा है और खासकर युवाओं में इसका विरोध देखा गया है, क्योंकि इससे नई भर्तियों के अवसर सीमित हो जाते हैं. इस फैसले को राज्य की वित्तीय स्थिति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार पहले ही बजट भाषण में अधिकारियों और ए-श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा डेफर कर चुकी है. इसके अलावा सरकारी खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों के राशनलाइजेशन हेतु कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया गया था.

सख्ती से लागू होंगे आदेश

सरकार ने इस आदेश को “अत्यंत जरूरी” श्रेणी में जारी किया है. सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इस फैसले का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे. हिमाचल सरकार का यह फैसला सरकारी तंत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है. इससे नई भर्तियों के अवसर बढ़ सकते हैं और सेवा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 126–300 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बड़ी राहत, जानिए क्या आपके मीटर पर भी मिलेगी ₹1.72 यूनिट सब्सिडी?

TAGGED:

HIMACHAL GOVERNMENT DECISION
NO SERVICE EXTENSION HIMACHAL
GOVERNMENT EMPLOYEES RULES
CM SUKHU
HIMACHAL REEMPLOYMENT POLICY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.