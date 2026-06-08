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ग्रीन टू गोल्ड की राह पर पहाड़, भांग की खेती को अनुमति, कैंसर व ब्रेन प्रॉब्लम्स की बनेंगी दवाइयां, बदलेगी हिमाचल की आर्थिक तस्वीर

सुक्खू सरकार ने भांग की खेती को अनुमति दे दी है. इससे राज्य को ₹2000 करोड़ का राजस्व और ग्रामीणों को बंपर रोजगार मिलेगा

भांग की खेती को अनुमति
भांग की खेती को अनुमति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:25 PM IST

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शिमला: पुरातन भारतीय परंपरा में भांग को महाऔषध का नाम दिया गया है. ब्लड शुगर लेवल को कम करने के साथ ही ये दिमाग के रोगों व कैंसर के इलाज में उपयोगी है. भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भांग के विविध रूपों का प्राणरक्षक औषधियों में प्रयोग करने के सूत्रों से भरी है. इसी भांग की खेती को हिमाचल सरकार ने वैध व कानूनी बनाया है.

राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में भांग के इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल व अन्य उपयोगों के लिए इसकी खेती को मंजूरी देने के लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है. इस बारे में विधानसभा में पक्ष व विपक्ष के नेताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई है. सभी ने भांग के बहुआयामी उपयोगों को देखते हुए इसकी खेती को मंजूरी देने की वकालत की है. राज्य सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई थी. बाद में उत्तराखंड व मध्य प्रदेश के मॉडल को भी स्टडी किया गया. लंबी प्रक्रिया के बाद अब हिमाचल में भांग की खेती का रास्ता खुला है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अभियान को ग्रीन टू गोल्ड कहते हैं. इससे राज्य सरकार के खजाने में भी सालाना पांच सौ से दो हजार करोड़ रुपए की आय होने के आसार हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ होगा. भांग के रेशों की बनी पूहलें (पैंरों में पहनने वाली एक तरह की जूती)की हिमाचल में प्राचीन परंपरा है. ये पवित्र मानी जाती हैं और पीएम नरेंद्र मोदी तक ने इनकी तारीफ की है. काशी में पुजारियों को सर्दी के समय ये पूहलें पहनने के लिए दी गई हैं. उसके बाद से कुल्लू की पूहलें ट्रेंड कर चुकी हैं. खैर, यहां भांग की खेती से होने वाले लाभ पर चर्चा केंद्रित की जाएगी.

ग्रीन टू गोल्ड की राह पर पहाड़
ग्रीन टू गोल्ड की राह पर पहाड़ (ETV Bharat)

सुक्खू सरकार ने बनाई थी कमेटी

हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती की संभावनाओं को तलाशने के लिए वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2023 में एक कमेटी का गठन किया था. कैबिनेट मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता वाली कमेटी में भाजपा एमएलए हंसराज, न्यूरो सर्जन से राजनेता बने विधायक डॉ. जनकराज भी शामिल थे. इस कमेटी में उन जिलों को प्रतिनिधित्व मिला था, जहां भांग अधिक होती है. कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा ने मंजूर की थी. कमेटी ने कई राज्यों का दौरा किया था और भांग की खेती की व्यवहारिकता व अन्य पहलुओं पर अध्ययन किया था. कमेटी ने खेती शुरू करने से पहले एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की बात कही थी, ताकि कानूनी रूप से कोई अड़चन न आए.

अब भांग की खेती करने के इच्छुक किसानों को इसका बीज मुहैया करवाने के लिए सीड यानी बीज बैंक तैयार करना होगा. इसके लिए कृषि अथवा बागवानी विभाग काम करेगा. इस विषय पर अनुसंधान के लिए हिमाचल में चौधरी सरवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के वैज्ञानिकों की मदद ली जाएगी. औद्योगिक अथवा औषधीय के मकसद से भांग की खेती की एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स) भी सरकार को बनानी होगी. साथ ही इसकी मंजूरी के लिए स्टेट लेवल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा.

कानूनी तौर पर हिमाचल में नशा रहित अथवा 0.3 टीएचसी (टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल) वाली भांग के बीज को उपलब्ध करवाने की चुनौती होगी. कमेटी की रिपोर्ट में उत्तराखंड में सेलाकुई फार्म से लिए जा रहे 0.3 टीएचसी के बीज का भी वर्णन किया गया है. भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने से ग्रामीण इलाकों में रोजगार तो बढ़ेगा ही, राज्य के खजाने को भी सालाना अधिकतम 2000 करोड़ की आय होगी.

बदलेगी हिमाचल की आर्थिक तस्वीर
बदलेगी हिमाचल की आर्थिक तस्वीर (ETV Bharat)

गुणों का भंडार है भांग

हिमाचल विधानसभा में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक डॉ. हंसराज ने अपना अनुभव भी सांझा किया कि कैसे उनकी बेटी की गंभीर बीमारी में भांग ने चमत्कारी प्रभाव दिखाया था. न्यूरो सर्जन के पेशे से राजनीति में आए डॉ. जनकराज ने भी भांग के औषधीय उपयोगों पर जानकारी दी थी. आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. जयवीर सिंह का कहना है कि 'भांग के बीजों में फाइबर अधिक होता है. इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है. साथ में अमिनो एसिड होता है. ये दोनों दिल की सेहत के लिए रामबाण हैं. पैंक्रियाज कैंसर के मरीजों के लिए भांग प्राणरक्षक है. कीमोथैरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने में भांग समर्थ है. बस इसके सीमित उपयोग की जानकारी होनी चाहिए. उद्योग जगत में भी भांग के कई लाभ हैं. बिल्डिंग मेटेरियल, बर्तन, कपड़े, पानी की बोतलें इससे बनती हैं. बड़ी बात है कि प्लास्टिक जैसे जहर को ये दूर कर सकता है.'

हिमाचल की जलवायु इसके लिए बहुत उपयुक्त है. यहां भांग के उपयोग की प्राचीन परंपरा भी रही है. भांग के रेशों से कई मजबूत उत्पाद बनाए जाते रहे हैं. इसकी खेती के लिए पानी भी कम लगता है और कीटनाशक की भी खास जरूरत नहीं है. बड़ी बात है कि ये ग्रामीण इलाकों में रोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ ही राज्य के खजाने में भी योगदान देगा.

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