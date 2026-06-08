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ग्रीन टू गोल्ड की राह पर पहाड़, भांग की खेती को अनुमति, कैंसर व ब्रेन प्रॉब्लम्स की बनेंगी दवाइयां, बदलेगी हिमाचल की आर्थिक तस्वीर

भांग की खेती को अनुमति ( ETV Bharat )

शिमला: पुरातन भारतीय परंपरा में भांग को महाऔषध का नाम दिया गया है. ब्लड शुगर लेवल को कम करने के साथ ही ये दिमाग के रोगों व कैंसर के इलाज में उपयोगी है. भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भांग के विविध रूपों का प्राणरक्षक औषधियों में प्रयोग करने के सूत्रों से भरी है. इसी भांग की खेती को हिमाचल सरकार ने वैध व कानूनी बनाया है. राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में भांग के इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल व अन्य उपयोगों के लिए इसकी खेती को मंजूरी देने के लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है. इस बारे में विधानसभा में पक्ष व विपक्ष के नेताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई है. सभी ने भांग के बहुआयामी उपयोगों को देखते हुए इसकी खेती को मंजूरी देने की वकालत की है. राज्य सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई थी. बाद में उत्तराखंड व मध्य प्रदेश के मॉडल को भी स्टडी किया गया. लंबी प्रक्रिया के बाद अब हिमाचल में भांग की खेती का रास्ता खुला है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अभियान को ग्रीन टू गोल्ड कहते हैं. इससे राज्य सरकार के खजाने में भी सालाना पांच सौ से दो हजार करोड़ रुपए की आय होने के आसार हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ होगा. भांग के रेशों की बनी पूहलें (पैंरों में पहनने वाली एक तरह की जूती)की हिमाचल में प्राचीन परंपरा है. ये पवित्र मानी जाती हैं और पीएम नरेंद्र मोदी तक ने इनकी तारीफ की है. काशी में पुजारियों को सर्दी के समय ये पूहलें पहनने के लिए दी गई हैं. उसके बाद से कुल्लू की पूहलें ट्रेंड कर चुकी हैं. खैर, यहां भांग की खेती से होने वाले लाभ पर चर्चा केंद्रित की जाएगी. ग्रीन टू गोल्ड की राह पर पहाड़ (ETV Bharat) सुक्खू सरकार ने बनाई थी कमेटी हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती की संभावनाओं को तलाशने के लिए वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2023 में एक कमेटी का गठन किया था. कैबिनेट मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता वाली कमेटी में भाजपा एमएलए हंसराज, न्यूरो सर्जन से राजनेता बने विधायक डॉ. जनकराज भी शामिल थे. इस कमेटी में उन जिलों को प्रतिनिधित्व मिला था, जहां भांग अधिक होती है. कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा ने मंजूर की थी. कमेटी ने कई राज्यों का दौरा किया था और भांग की खेती की व्यवहारिकता व अन्य पहलुओं पर अध्ययन किया था. कमेटी ने खेती शुरू करने से पहले एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की बात कही थी, ताकि कानूनी रूप से कोई अड़चन न आए.