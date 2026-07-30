हिमाचल सरकार ने 1.78 लाख अति निर्धन परिवारों के लिए शुरू किया बड़ा अभियान, जानें कैसे मिलेगा लाभ
सरकार का प्रयास है कि चिन्हित अति निर्धन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर प्रदेश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार अब उन परिवारों तक सीधे पहुंचेगी जो वर्षों से सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर रह गए. प्रदेशभर में चिन्हित किए गए करीब 1.78 लाख अति निर्धन परिवारों के भविष्य की नई रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार 6, 7 और 8 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर विशेष 'जन-संवाद कार्यक्रम' आयोजित करने जा रही है. सबसे अहम बात यह है कि इस अभियान में उन करीब 85 हजार परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जो अति निर्धन होने के बावजूद आज तक न तो बीपीएल सूची में शामिल हो सके और न ही किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर पाए. सरकार इन परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों को समझेगी और उसी फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं तैयार कर उन्हें धरातल पर लागू करेगी. प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के तहत अभियान शुरू करने जा रही है.
पंचायत के बनाए जाएंगे क्लस्टर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 6, 7 और 8 अगस्त को आयोजित होने वाले जन-संवाद कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाएं. हर कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनमें एक क्लस्टर में अधिकतम 10 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी.
इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के विधायक करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आठ चरणों में किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से लगभग 1.78 लाख अति निर्धन परिवारों की पहचान की गई है. इन परिवारों को जन-संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और विकास संबंधी जरूरतों पर व्यापक चर्चा की जाएगी. इस दौरान प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर प्रदेश सरकार नई योजनाएं तैयार करेगी ताकि जरूरतमंद परिवारों तक वास्तविक लाभ पहुंचाया जा सके.
सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि अब तक ऐसे करीब 85 हजार परिवार सामने आए हैं जो अति निर्धन होने के बावजूद कभी बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए गए और उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया. सरकार ऐसे परिवारों को योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' की घोषणा वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में की गई थी और अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि चिन्हित अति निर्धन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर प्रदेश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि अति निर्धन परिवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पूरी की गई है और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है.
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