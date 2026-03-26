राज्य सचिवालय में क्लास-थ्री व क्लास-फोर के 58 पद खाली, विज्ञापित होने के इंतजार में क्लास-थ्री के 344 पद
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लास-थ्री व फोर के 58 पद खाली हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 6:54 PM IST
शिमला: राज्य सचिवालय शिमला में क्लास-थ्री व क्लास-फोर के 58 पद खाली हैं. ये पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में क्लास-थ्री के 344 पद विभिन्न विभागों में भरे जाने हैं. इसके लिए भर्ती निदेशालय के पास भर्ती के लिए मांग पत्र पहुंच गए हैं. अब उक्त 344 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए विज्ञापन होना शेष है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में एक सवाल के जवाब में सामने आई है.
धर्मशाला से भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा ने इस संदर्भ में सवाल किया था. सुधीर शर्मा जानना चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले क्लास-थ्री व फोर के कुल कितने पद खाली हैं. साथ ही उन्होंने भर्ती निदेशालय के समक्ष खाली पदों की भर्ती के लिए आए मांग पत्रों के बारे में भी जानकारी चाही थी. इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में पूरा ब्यौरा दिया गया. जवाब में बताया गया कि सचिवालय में क्लास-थ्री व फोर के 58 पद खाली हैं. भर्ती निदेशालय को विभिन्न विभागों से 344 पद भरने के लिए मांग पत्र मिले हैं, जिनके लिए विज्ञापन जारी किए जाने हैं.
राज्य सचिवालय में जो पद खाली हैं, उनमें तृतीय श्रेणी के तहत जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले कुल स्वीकृत पदों की संख्या चालीस है. इनमें से 38 भरे हुए हैं और दो खाली हैं. इसके अलावा स्टेनो टाइपिस्ट के 16 पद स्वीकृत हैं और ये सभी खाली पड़े हैं. क्लर्क के सभी पद भरे हुए हैं. फ्राश व चौकीदार यानी क्लास-फोर के 98 पद मंजूर हैं, जिनमें से 58 पद भरे गए हैं और 40 खाली हैं. इसके अलावा सफाई कर्मचारी 32 पद मंजूर हैं। इसमें से 9 पद भरे हुए हैं। चूंकि सफाई कर्मचारी के पद को डाइंग कैडर में डाल दिया गया है, इसलिए इस वर्ग में खाली पद शून्य माने जाएंगे.
सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए सवाल के दूसरे हिस्से के जवाब में बताया गया कि कुल 17 विभागों की तरफ से 344 पदों को भरने के लिए मांग पत्र भर्ती निदेशालय के समक्ष आए हैं. उनमें से सबसे अधिक जूनियर इंजीनियर (सिविल) के तौर पर जलशक्ति विभाग में भरे जाने हैं. ये संख्या 115 है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 50 पद भरे जाने हैं. एक्साइज एंड टैक्सेशन में जॉब ट्रेनी जेओए आई टी के 21 पद भरने के लिए मांग पत्र भेजा गया है. लोक निर्माण विभाग में भी इसी पद के लिए 32 पदों की मांग है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में ही जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 14 पद भरने हैं.
भाषा व संस्कृति विभाग में भी जॉब ट्रेनी जेओए आईटी के पांच पदों की मांग आई है. अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण के तहत जॉब ट्रेनी जेओए आईटी के 41 पद भरने के लिए भर्ती निदेशालय के समक्ष मांग पत्र आया है. इस तरह कुल मिलाकर 17 विभागों में 344 पदों को भरने की मांग है.
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