ETV Bharat / state

सरकार की चेतावनी के बीच प्राथमिक शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, 15 नवंबर को धर्मशाला में जुटेंगे 30 हजार शिक्षक

धर्मशाला में होगा प्राथमिक शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में आंदोलन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. 107 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को नोटिस जारी कर धरना तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

विभाग ने संघ को शिमला स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर चल रहे धरने को तुरंत समाप्त करने के साथ ही 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित आंदोलन रद्द करने के भी निर्देश दिए हैं. वहीं, विभाग के इस रुख के बावजूद शिक्षक संघ ने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं. संघ ने दो टूक कहा है कि जब तक उनकी न्यायोचित मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.