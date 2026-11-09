सरकार की चेतावनी के बीच प्राथमिक शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, 15 नवंबर को धर्मशाला में जुटेंगे 30 हजार शिक्षक
स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर अब सरकार और प्राथमिक शिक्षक आमने-सामने आ गए हैं. शिक्षकों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में आंदोलन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. 107 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को नोटिस जारी कर धरना तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
विभाग ने संघ को शिमला स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर चल रहे धरने को तुरंत समाप्त करने के साथ ही 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित आंदोलन रद्द करने के भी निर्देश दिए हैं. वहीं, विभाग के इस रुख के बावजूद शिक्षक संघ ने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं. संघ ने दो टूक कहा है कि जब तक उनकी न्यायोचित मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.
15 नवंबर को धर्मशाला में 30 हजार लोगों को जुटाने का दावा
शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान 15 नवंबर को धर्मशाला में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि इस प्रदर्शन में करीब 30 हजार शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, जेबीटी एवं एनटीटी प्रशिक्षित बेरोजगार, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, एसएमसी सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे. संघ के अनुसार रविवार को प्रदर्शन करने का निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और दिसंबर में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी पर असर न पड़े.
107वें दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन
वहीं सोमवार को आंदोलन के 107वें दिन मंडी जिले के पीटीएफ ब्लॉक बल्ह के पदाधिकारियों ने क्रमिक अनशन में भाग लिया. इनमें ब्लॉक अध्यक्ष हरेन्द्र कुमार, एसवीपी यादविंदर, कोषाध्यक्ष परम देव और हेम राज शामिल रहे. संघ ने कहा कि आंदोलन गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है. 23 अक्टूबर को शिक्षा निदेशक के साथ हुई वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके चलते संघर्ष जारी है.
67 विधायकों को सौंपेंगे मांगपत्र
संघ अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि आंदोलन को प्रदेशव्यापी समर्थन जुटाने के लिए सभी 67 विधायकों को मांगपत्र सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अब तक 20 विधायकों को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं. संघ का कहना है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर शिक्षकों की आपत्तियों और मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे. अब विभाग के सख्त नोटिस और शिक्षक संघ के धर्मशाला में शक्ति प्रदर्शन के ऐलान के बाद यह टकराव और तेज होने के आसार हैं.
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