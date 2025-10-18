हिमाचल में इन परिवारों को दो लाख रुपये देगी सरकार, 31 मार्च तक उठा सकते हैं फायदा
आपदा में कृषि योग्य भूमि को हुए नुकसान की भरपाई जल्दी हो सके. इसके लिए सरकार ने मनरेगा के लिए तय नियमों में ढील दी.
शिमला: हिमाचल में आपदा से प्रभावित किसानों और बागवानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है. अब मनरेगा के तहत भूमि सुधार कार्यों के लिए सरकार 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी. ये राशि उन लोगों को मिलेगी, जिनकी जमीन प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ या भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई है.
सरकार की ओर से दी जा रही इस राहत का लाभ पाने के लिए प्रभावितों को भारी बारिश से कृषि योग्य भूमि को हुए नुकसान की पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य होगी, जिसके आधार पर प्रभावित 31 मार्च 2026 तक भूमि सुधार के लिए सरकार से मनरेगा के तहत 2 लाख की राशि प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद प्रभावितों को राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा. बता दें कि प्रदेश में भूमि सुधार के लिए लाभार्थी को एक लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख किया गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 'किसानों और बागवानों को आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस राशि को एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है.'
नियमों में दी ढील
वहीं कृषि योग्य भूमि को हुए नुकसान की भरपाई जल्दी हो सके. इसके लिए सरकार ने मनरेगा के लिए तय नियमों में भी ढील दी है. इसमें अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम मिलने के लिए लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से भी नहीं गुजरना पड़ेगा, इसके लिए जहां पहले मनरेगा के तहत काम शुरू करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति और प्रस्ताव अनिवार्य था, जिससे कई बार काम शुरू करने में देरी होती थी और जरूरतमंदों को समय पर रोजगार नहीं मिल पाता था और कार्य भी लटक जाते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के चलते सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को ग्रामसभा की पूर्व स्वीकृति के बिना मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को मंजूर करने की शक्तियां सौंप दी गई हैं. इसका सीधा फायदा ये होगा कि जरूरत पड़ते ही रोजगार की मांग करने वालों को तुरंत काम उपलब्ध कराया जा सकेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी राहत मिलेगी. वहीं, भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण अधोसंरचना का समय पर पुनर्निर्माण भी हो सकेगा. इसके लिए न तो ग्राम सभा बुलाने की अनिवार्यता होगी और न ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा. ये फैसला न केवल प्रशासनिक स्तर पर तेजी लाएगा, बल्कि ग्रामीण विकास और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.
इन परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ
प्रदेश में सरकार ने भारी बारिश से कृषि योग्य भूमि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 लाख की सहायता देनी की बड़ी राहत दी हो, लेकिन प्रदेश में हजारों परिवार ऐसे भी होंगे, जिनको इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और आउटसोर्स कर्मचारियों को इस राहत से बाहर रखा गया है. यानी ऐसे परिवारों को भारी बारिश से कृषि योग्य भूमि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 लाख की राशि नहीं दी जाएगी. वहीं ऐसे परिवारों के अब जॉब कार्ड भी नहीं बनाए जाएंगे.
हिमाचल में 15.56 लाख जॉब कार्ड धारक
हिमाचल में मनरेगा के तहत कुल जॉब कार्ड धारकों की संख्या 15.56 लाख है. इसमें 9.35 लाख एक्टिव जॉब कार्ड है. वहीं, कुल मनरेगा श्रमिकों की संख्या 28.93 लाख है. जिसमें फील्ड पर एक्टिव श्रमिकों की संख्या 13.93 लाख है.
कृषि को 62.85 करोड़ का नुकसान
हिमाचल में मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 5909.30 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसमें कृषि को 62.85 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें अकेले फसलों को 36.37 करोड़ का नुकसान हुआ है, वहीं भारी बारिश के कारण 26.48 करोड़ की कृषि योग्य भूमि लैंड स्लाइड और बाढ़ की भेंट चढ़ गई. वहीं भारी बरसात की वजह से बागवानी को भी 83.25 करोड़ का नुकसान पहुंचा है. इस दौरान किसानों के पूरे खेत लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं, जिस कारण सेब के पौधों सहित किसानों की फसलें तबाह हुई हैं. प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से 24,552 हेक्टेयर कृषि एरिया प्रभावित हुआ है. जिसमें 20,306 हेक्टेयर एरिया में फसलों को 33 फीसदी से कम नुकसान हुआ है. वहीं 4245 हेक्टेयर कृषि एरिया में फसलों को 33 फीसदी से अधिक का नुकसान पहुंचा है. ऐसे में किसानों और बागवानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है. जिससे निपटने के लिए सरकार ने मनरेगा में ढील देने का बड़ा फैसला लिया है.
