ETV Bharat / state

इंटरनेट को लेकर अफसरशाही के लिए राहत की खबर, हिमाचल में अफसरों को सुक्खू सरकार ने दी ये सहूलियत

हिमाचल में अफसरों को सुक्खू सरकार ने दी ये सहूलियत ( FACEBOOK@CMSUKHU )

शिमला: आर्थिक संकट के शोर के बीच हिमाचल सरकार के अफसरों के लिए एक राहत की खबर है. अफसरों को इंटरनेट भत्ते से जुड़ा वित्त विभाग ने एक इंस्ट्रक्शन लेटर जारी किया है. इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के अफसरों के सरकारी आवास में लगे इंटरनेट कनेक्शन (ब्राडबैंड) के बिल एडजस्ट हो सकेंगे. दरअसल, हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने 16 साल पहले 25 अगस्त 2010 को एक्सपेंडीचर की मद में एक पत्र जारी किया था. ये पत्र लैंडलाइन फोन नंबर्स के बिल के री-इंबर्समेंट से जुड़ा था. अब उसमें नए जमाने के अनुसार इंटरनेट कनेक्शन का बिल भी एडजस्ट किया गया है. फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई इंस्ट्रक्शन इसी से जुड़ी है. हिमाचल में अफसरों को सुक्खू सरकार ने दी ये सहूलियत (NOTIFICATION) नए आदेश के अनुसार हिमाचल सरकार के जिन अफसरों के सरकारी आवास में इंटरनेट से जुड़े उपकरण जैसे ब्रॉडबैंड आदि हैं, उन्हें इसके लिए सरकारी खजाने से भत्ता दिया जाएगा. तेजी से बदलते समय में इंटरनेट की जरूरतें भी बदली हैं. उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कामकाज में तेजी लाने के मकसद से ये आदेश जारी किए हैं.