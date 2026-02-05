ETV Bharat / state

इंटरनेट को लेकर अफसरशाही के लिए राहत की खबर, हिमाचल में अफसरों को सुक्खू सरकार ने दी ये सहूलियत

हिमाचल सरकार के जिन अफसरों के सरकारी आवास में इंटरनेट से जुड़े उपकरण हैं, उन्हें इसके लिए सरकारी खजाने से भत्ता दिया जाएगा.

हिमाचल में अफसरों को सुक्खू सरकार ने दी ये सहूलियत (FACEBOOK@CMSUKHU)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
शिमला: आर्थिक संकट के शोर के बीच हिमाचल सरकार के अफसरों के लिए एक राहत की खबर है. अफसरों को इंटरनेट भत्ते से जुड़ा वित्त विभाग ने एक इंस्ट्रक्शन लेटर जारी किया है. इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के अफसरों के सरकारी आवास में लगे इंटरनेट कनेक्शन (ब्राडबैंड) के बिल एडजस्ट हो सकेंगे. दरअसल, हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने 16 साल पहले 25 अगस्त 2010 को एक्सपेंडीचर की मद में एक पत्र जारी किया था. ये पत्र लैंडलाइन फोन नंबर्स के बिल के री-इंबर्समेंट से जुड़ा था. अब उसमें नए जमाने के अनुसार इंटरनेट कनेक्शन का बिल भी एडजस्ट किया गया है. फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई इंस्ट्रक्शन इसी से जुड़ी है.

हिमाचल में अफसरों को सुक्खू सरकार ने दी ये सहूलियत (NOTIFICATION)

नए आदेश के अनुसार हिमाचल सरकार के जिन अफसरों के सरकारी आवास में इंटरनेट से जुड़े उपकरण जैसे ब्रॉडबैंड आदि हैं, उन्हें इसके लिए सरकारी खजाने से भत्ता दिया जाएगा. तेजी से बदलते समय में इंटरनेट की जरूरतें भी बदली हैं. उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कामकाज में तेजी लाने के मकसद से ये आदेश जारी किए हैं.

हिमाचल में अफसरों को सुक्खू सरकार ने दी ये सहूलियत (NOTIFICATION)

पूर्व में अगस्त 2010 के एक्सपेंडीचर से जुड़े आदेश बताते हैं कि अफसरों को पहले टेलीफोन भत्ता मिलता था. ये राशि टेलीफोन (लैंडलाइन के लिए) सचिव स्तर के अधिकारी को 2500 रुपए मासिक थी. साथ में 900 रुपए मोबाइल भत्ता था. मंडलायुक्त को ये राशि क्रमश: 2100 रुपए व 800 रुपए थी. एडीजीपी व एमडी स्तर के अधिकारियों के लिए ये राशि क्रमश: 2000 रुपए व 700 रुपए थी. विशेष सचिव के लिए क्रमश: 1300 रुपए व 500 रुपए मासिक, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए क्रमश: 1300 रुपए व 600 रुपए तथा अन्य अधिकारियों के लिए क्रमश: 700 व 400 रुपए द्विीमासिक तय थी.

अब नए आदेश में ये कहा गया है कि पूर्व के टेलीफोन बिल में इंटरनेट का खर्च एडजस्ट किया जा सकेगा. वित्त विभाग ने इसे लेकर ही आदेश जारी किए हैं. कहा जा सकता है कि अब सरकारी अधिकारियों के आवास में इंटरनेट कनेक्शन भी एक तरह से निशुल्क हो गया है.

TAGGED:

HIMACHAL GOVT INTERNET ALLOWANCE
INTERNET REIMBURSEMENT FOR OFFICERS
SUKHU GOVT FACILITIES FOR OFFICERS
GOVT OFFICERS INTERNET FACILITY
HP GOVT OFFICERS INTERNET FACILITY

