पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 'मालामाल' करेगी हिमाचल सरकार, अब मेडल लाने पर मिलेंगे इतने करोड़

पदक विजेता खिलाड़ियों की हिमाचल सरकार ने इनामी राशि बढ़ा दी है. इसका मकसद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है.

हिमाचल सरकार ने बढ़ाई खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि
हिमाचल सरकार ने बढ़ाई खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:27 AM IST

3 Min Read
शिमला: पदक जीतते ही हिमाचल के खिलाड़ियों पर अब धनवर्षा होती है. प्रदेश सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खिलाड़ियों की सम्मान राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिसके लिए सरकार ने देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आकर्षक प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के खेल ढांचे के विकास पर भी कार्य किया है. इस पहल का उद्देश्य युवाओं को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है.

पदक जीतने पर मिलते हैं करोड़ों

हिमाचल में ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है. रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपये के बजाय 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये के बजाय 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. इसी तरह से एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दी गई है. रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपये के बजाय 2.50 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के बजाय 1.50 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे.

राष्ट्रमंडल और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपये के बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये के बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है.

17 करोड़ से अधिक की पुरस्कार राशि

पिछले वर्ष राज्य सरकार ने पैरालंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व कप में पदक जीतने या भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को कुल 17,44,28,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की.खिलाड़ियों को उचित व संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए आहार भत्ता भी बढ़ाया गया है. विद्यालयों में भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि छात्रों को अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिले. प्रदेश के बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए एसी थ्री-टियर रेल किराया और लंबी दूरी के लिए इकोनॉमी क्लास हवाई किराया प्रदान किया जा रहा है.

खेल ढांचे के लिए 38 करोड़ आवंटित

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में खेल मैदानों और अत्याधुनिक खेल अवसंरचना के निर्माण एवं रखरखाव के लिए लगभग 38 करोड़ आवंटित किए गए. यह राशि कुल 74 खेल परियोजनाओं पर खर्च की गई. शिमला जिले के रामपुर बुशहर के दत्तनगर में 9.45 करोड़ की लागत से एक खेल छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिसमें 50 खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है. सिरमौर जिले के माजरा में 7.28 करोड़ की लागत से एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ विकसित किया गया है.

नौकरियों में 3 प्रतिशत खेल कोटा

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश दिया जाएगा. ये निर्णय छात्रों के सर्वांगाीण विकास को बढ़ावा देगा.उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए 3 फीसदी खेल कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2024 से अब तक 99 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है.

