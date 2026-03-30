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हिमाचल विज्ञापनों पर 'खजाना' मेहरबान! हिमाचल सरकार ने 3 साल में खर्चे इतने करोड़

सरकार द्वारा सदन के पटल पर रखे गए आंकड़ों के मुताबिक, प्रचार-प्रसार के मामले में 'सूचना एवं जनसंपर्क विभाग' सबसे आगे हैं. अकेले इस विभाग ने 14.73 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च कर दिए. ये कुल खर्च का लगभग 65% हिस्सा है. सवाल यह उठता है कि क्या धरातल पर योजनाओं को पहुंचाने से ज्यादा जोर उनके महिमामंडन पर दिया जा रहा है?

शिमला: एक तरफ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सेहत को लेकर अक्सर चिंताएं जताई जाती हैं, दूसरी तरफ विज्ञापनों पर होने वाले खर्च में कोई कमी नहीं है. दिल खोल कर विज्ञापनों पर पैसा बहाया जा रहा है. विधानसभा में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों (31 अक्टूबर 2025 तक) में विभिन्न विभागों और बोर्डों ने विज्ञापनों पर कुल 22,87,74,109 (22.87 करोड़) रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की गई है.

आश्चर्य की बात यह है कि जहां प्रदेश के बागवान और किसान अक्सर सुविधाओं के अभाव की शिकायत करते हैं, वहां विज्ञापनों पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. आयुष विभाग, भाषा एवं संस्कृति विभाग और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे विभागों ने भी विज्ञापनों पर अपनी तिजोरी खोलकर रखी.

विपक्ष के सवाल और जनता का पैसा

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा है, तब विज्ञापनों पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना कितना तर्कसंगत है? क्या यह राशि उन जन हितैषी कार्यों में इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, जो बजट की कमी के कारण लंबित हैं?

सीएम सुक्खू ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि 'इनमें सूचना एवं जन संपर्क विभाग ने 14 करोड़ का बजट खर्च किया है, जबकि बाकी राशि अन्य विभागों की है. वहीं, पूर्व भाजपा सरकार ने 28 करोड़ का बजट खर्च किया था. होर्डिंग पर पूर्व सरकार ने 6.36 करोड़ खर्च किए थे, जबकि हमारी सरकार ने केवल 2.40 करोड़ का बजट खर्च किया है. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य प्रचार प्रसार पर भी पूर्व सरकार से कम राशि खर्च की गई है. पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर 16 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की थी, वहीं हमने 8 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की है.'

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