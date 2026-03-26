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हिमाचल में बेरोजगारों के हक पर 'डाका'? 124 रिटायर्ड कर्मियों को फिर मिली कुर्सी, क्या बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए सेवा विस्तार (Extension) और पुनर्नियुक्ति (Re-employment) का मामला विधानसभा में उठा है. बीजेपी विधायकों डॉ. जनकराज, सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा ने इसे लेकर सवाल पूछा था. सरकार ने लिखित में इसका जवाब दिया है, जवाब में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो चौंकाने वाले हैं. आंकड़ों के मुताबिक, वित्त विभाग के पास आए कुल मामलों में से 90% से अधिक को हरी झंडी दे दी गई है.

124 को दीं मंजूरी

अपने लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 के बीच वित्त विभाग के पास विभिन्न प्रशासनिक विभागों, बोर्डों और निगमों से सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति के कुल 134 मामले आए थे. इनमें से सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए 124 मामलों में अपनी स्वीकृति (No Objection) प्रदान कर दी. वहीं दूसरी ओर केवल 02 मामलों को ही अब तक अस्वीकार किया गया है. शेष 08 मामलों में विभाग से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी. 7 अगस्त 2024 तक वित्त विभाग में ऐसा कोई भी मामला लंबित नहीं था. वहीं, सरकार से सवाल भी पूछा गया था कि इनकी दोबारा नियुक्ति से सरकार को क्या लाभ हुआ. इसका कोई भी जवाब उत्तर में नहीं दिया गया है.