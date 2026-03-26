हिमाचल में बेरोजगारों के हक पर 'डाका'? 124 रिटायर्ड कर्मियों को फिर मिली कुर्सी, क्या बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र
1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 के बीच वित्त विभाग ने 124 मामलों में सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 12:57 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए सेवा विस्तार (Extension) और पुनर्नियुक्ति (Re-employment) का मामला विधानसभा में उठा है. बीजेपी विधायकों डॉ. जनकराज, सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा ने इसे लेकर सवाल पूछा था. सरकार ने लिखित में इसका जवाब दिया है, जवाब में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो चौंकाने वाले हैं. आंकड़ों के मुताबिक, वित्त विभाग के पास आए कुल मामलों में से 90% से अधिक को हरी झंडी दे दी गई है.
124 को दीं मंजूरी
अपने लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 के बीच वित्त विभाग के पास विभिन्न प्रशासनिक विभागों, बोर्डों और निगमों से सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति के कुल 134 मामले आए थे. इनमें से सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए 124 मामलों में अपनी स्वीकृति (No Objection) प्रदान कर दी. वहीं दूसरी ओर केवल 02 मामलों को ही अब तक अस्वीकार किया गया है. शेष 08 मामलों में विभाग से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी. 7 अगस्त 2024 तक वित्त विभाग में ऐसा कोई भी मामला लंबित नहीं था. वहीं, सरकार से सवाल भी पूछा गया था कि इनकी दोबारा नियुक्ति से सरकार को क्या लाभ हुआ. इसका कोई भी जवाब उत्तर में नहीं दिया गया है.
- सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति देने बारे प्राप्त मामलों का ब्यौरा
- सचिवालय प्रशासन से 28 मामले प्राप्त हुए सभी को NOC दी गई.
- लोक निर्माण विभाग से 23 मामले प्राप्त हुए 22 को मंजूरी
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सभी 15 मामलों को स्वीकृति
क्या है सरकार की नीति?
पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार के पीछे की नीति पर स्पष्टीकरण देते हुए वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए ही प्रशासनिक विभागों को 'नो ऑब्जेक्शन' देता है. हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि सरकार चहेते अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी मलाईदार पदों पर बनाए रखने के लिए यह रास्ता अपना रही है, जिससे नए युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं.
क्या बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र
क्या रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी? विधायकों ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि क्या सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) बढ़ाने का विचार रखती है? इस पर सरकार ने अपने लिखित जवाब में दो टूक कहा है कि वर्तमान में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है.
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