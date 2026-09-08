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दिल्ली से शिमला तक आम आदमी के लिए खुले सरकारी गेस्ट हाउस, सरकार ने किराया भी किया कम, यहां करें बुकिंग

आप हिमतिथि पोर्टल पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग विंडो ठहरने की तारीख से अधिकतम तीन दिन पहले खुलेगी.

Himachal government guest house Booking
आम आदमी के लिए खुले सरकारी गेस्ट हाउस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल सरकार ने जब अप्रैल में दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला स्थित अपने गेस्ट हाउस के चुनिंदा 24 कमरों का किराया एक झटके में 1200 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति रात कर दिया था, तो इस पर सवाल उठने के साथ सरकार के फैसले की आलोचना भी हुई. लेकिन पोर्टल तैयार न होने से अधिसूचना लागू नहीं हो सकी और पुरानी दरें चलती रहीं. अब चार महीने बाद सरकार ने वही फैसला थोड़ा नरम करके वापस लिया है. अब वे 24 कमरे आम जनता के लिए ऑनलाइन खोल दिए गए हैं. वहीं इसका किराया भी घटाकर 3 हजार रुपये प्रति कमरा प्रति दिन (सभी कर सहित) कर दिया गया है.

हिमतिथि पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्था पूरी हो चुकी है और बुकिंग का रास्ता साफ है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि 18 अप्रैल 2026 की अधिसूचना को लागू करने में पोर्टल की कमी आड़े आई थी. अब वह कमी दूर कर ली गई है. इसलिए हिमाचल भवन नई दिल्ली के 7, हिमाचल सदन नई दिल्ली के 4, हिमाचल भवन चंडीगढ़ के 6 और विली पार्क सर्किट हाउस शिमला के 7 कमरे, कुल 24 कमरे आम लोगों के लिए हिमतिथि पोर्टल के जरिए खोले जा रहे हैं. बाकी कमरों का किराया पहले जैसा ही 1200 रुपये प्रति दिन रहेगा. यानी अब दो दरें साथ चलेंगी. इसमें एक आम जनता के लिए खोले गए इन 24 कमरों पर 3 हजार रुपये और बाकी पर पुरानी 1200 रुपये वाली व्यवस्था रहेगी.

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सरकार ने कम किया किराया (NOTIFICATION)

ऐसे बुक होगा कमरा

बुकिंग विंडो ठहरने की तारीख से अधिकतम तीन दिन पहले खुलेगी. यानी आखिरी क्षण में नहीं, थोड़ी योजना बनाकर आना होगा. इसकी पुष्टि तभी होगी जब 3 हजार रुपये प्रति कमरा प्रति दिन की पूरी राशि अग्रिम जमा होगी. इसका भुगतान नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हो सकेगा. पुष्टि के बाद रद्दीकरण के नियम सख्त हैं. चेक-इन से 24 घंटे पहले यानी दोपहर 12 बजे से पहले रद्द किया तो 10 प्रतिशत कट जाएगा, बाकी वापस मिलेगा. उसी 24 घंटे के अंदर रद्द किया तो पूरी राशि जब्त होगी. लेकिन विभाग अगर खुद बुकिंग रद्द करे तो पूरी राशि लौटाई जाएगी. उपलब्ध कमरों में से करीब 40 प्रतिशत की पुष्टि हर कार्य दिवस दोपहर 12 बजे और बाकी करीब 60 प्रतिशत की पुष्टि शाम 5 बजे होगी. यानी दिन में दो बार स्लॉट खुलेंगे.

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सरकार ने कम किया किराया (NOTIFICATION)

आम जनता को मिलेगी सुविधा

हिमाचल भवन और सदन लंबे समय से अधिकारियों, विधायकों और सरकारी काम से आने वालों के लिए जाने जाते थे. आम यात्री या परिवार के लिए जगह निकालना मुश्किल रहता था. अब सीमित संख्या में ही सही, दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला के इन ठिकानों पर सरकारी गेस्ट हाउस का दरवाजा आम नागरिक के लिए डिजिटल तरीके से खुल गया है. ऐसे में जो लोग दिल्ली-चंडीगढ़ में सरकारी काम, इलाज, परीक्षा या परिवार से मिलने जाएंगे, उनके लिए यह सस्ता होटल और महंगे निजी ठहरने के बीच एक नई सुविधा होगी.

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