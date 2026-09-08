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दिल्ली से शिमला तक आम आदमी के लिए खुले सरकारी गेस्ट हाउस, सरकार ने किराया भी किया कम, यहां करें बुकिंग

आम आदमी के लिए खुले सरकारी गेस्ट हाउस ( ETV BHARAT )